День весеннего равноденствия: как узнать свою судьбу

День весеннего равноденствия, который в 2019 году отмечается 20 марта в 23:58 по Киеву, является энергетически мощным праздником.
Еще наши древние предки верили, что грань между мирами в течение суток становится хрупкой, потому сны и гадания сбываются. OBOZREVATEL выяснил, как узнать судьбу, и какие существуют гадания.
Главный смысл весеннего равноденствия заключается в том, что день равен ночи, силы огня и льда, неба и земли – уравновешены. В этот день одинаково сильны и темные и светлые силы.
Время вещих снов
Сон
pixabay
По поверьям, все, что приснится в День весеннего равноденствия, обязательно сбудется. После пробуждения нужно тщательно вспомнить, что именно являлось в сновидениях, и сделать подробный анализ.
Древние славяне также гадали по предметам, которые клали под подушку. То, что из этого приснилось, должно сбыться. Пирог – на удачу, ива – приятный сюрприз или хорошие новости, хлеб – благополучие, кольцо – скорый брак, пиковый туз – несчастье, бубновый туз – богатство, десятка треф – переезд, а ключ – успех на работе.
Гадание на блинах
Незамужние девушки выпекали блины. Если самый первый блин получился хорошим, не комом, в этом году девушке встретится суженый.
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Беременная хозяйка выпекала блины и наблюдала за тем, кто первым возьмет угощение. Если мужчина – родится мальчик, женщина – девочка.
Гадание на имя суженого
На разные бумажки написать мужские имена, оставить одну пустой и положить все под подушку. Утром молча достать один лист – на нем и будет имя суженого. Если бумажка пустая – до следующего равноденствия встречи не будет.
Желание
На чистый лист бумаги записать желание на ближайшие полгода. Спрятать записку в укромное место. В течение полугода это должно сбыться. И уже на осеннее равноденствие эту бумагу нужно сжечь, а пепел развеять по земле.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о значении Дня весеннего равноденствия, его традициях и приметах.
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