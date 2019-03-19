День весеннего равноденствия 2019: значение, традиции, приметы

День Весеннего Равноденствия, который в 2019 году отмечается 20 марта в 23:58 по Киеву, является одним из старинных языческих праздников. Это уникальное природное явление, в момент которого день и ночь имеют одинаковую продолжительность времени, а уже с 21 марта дни начнут стремительно расти.

OBOZREVATEL разобрался в значении этого праздника, а также в традициях и приметах. День весеннего равноденствия и сейчас почитается колдунами и магами, ведь пробуждается природа, а также сталкиваются силы добра и зла.

Значение

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С научной точки зрения, в этот день Солнце пересекает экватор и переходит из северного полушария в южное. Земля относительно светила занимает вертикальное положение. День постепенно увеличивается, а ночь уменьшается. Начинается астрономическая весна, правда каждый год дата изменяется.

Дело в том, что промежуток между весенним и осенним равноденствием насчитывает около 365,24 солнечных суток. Смещение даты связано с колебанием сотых.

День весеннего равноденствия с магической точки зрения также имеет большое значение, ведь ритуалы наполняются особенной силой. А у многих народов считается, что тьма и свет начинают борьбу, при чем побеждают всегда светлые боги, которые приносят в мир тепло.

Весеннее равноденствие David Pritchard / YouTube

Традиции

В европейском язычестве эта дата посвящена древнегерманской богине весны Остаре, в честь которой красили яйца и выпекали булочки. Пасхальная традиция берет корни именно отсюда.

У поздних славян этот праздник назывался Сороками. День весеннего равноденствия связывали с прилетом птиц, которых должно было вернуться сорок штук. Основным символом был жаворонок. Его форму использывали для выпекания обрядового угощения.

В язычестве солнце имело огромное значение. Считалось, что в этот день божества приходят в мир людей, а с приходом весны также связывали бога Ярило, которому посвящались обряды. По легендам, в конце марта бог отшибает зиме рога.

Народные приметы и суеверия

В День весеннего равноденствия славяне устраивали массовые гуляния и шумные застолья. В этот день незамужние девушки выпекали блины, которые символизировали солнце. По этим угощениям гадали на предмет свадьбы, первого ребенка. Также на суженых гадали по картам и на зеркале.

Чучело сжигалось, как символ ухода зимы. После этого прыгали через костер, чтобы очиститься от плохой энергии. На улицах пели веснянки – ритуальные песнопения.

Приметы

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Мысли могут оказать сильное влияние на судьбу, потому предки верили, что думать нужно только о хорошем.

Если прилетели птицы в День весеннего равноденствия – будет хороший урожай.

Сны и желания в этот день должны обязательно сбыться.

Если будет мороз в День весеннего равноденствия, то его можно ждать последующие 40 дней.

Если наоборот на праздник выдалась теплая погода, то морозов уже не будет.

Прилетели птицы – будет хороший урожай хлеба.

Если грустить в праздник, такое настроение будет преобладать последующий год.

Плохая примета — найти тухлое яйцо среди продуктов. Кто-то заболеет или Боги перестанут быть благосклонными. При обнаружении находки нужно задержать дыхание и обойти весь дом по часовой стрелке.

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