День Веры, Надежды, Любови и Софии: приметы и традиции

Ежегодно 30 сентября православные христиане отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

Также поздравляют с Днем ангела женщин с именами Вера, Любовь, Надежда и София. В этот день принято дарить им подарки, а те должны угостить своих родных и близких лакомствами. Именинницам следует сходить в церковь и попросить о здоровье, благополучии и любви.

Традиции и обычаи

Основная традиция этого праздника - громкий женский плач ранним утром. Считается, что если женщина поплачет, то это отпугнет все беды, горести и напасти от нее самой и ее семьи.

Замужним женщинам в этот день нужно поставить в церкви две свечи возле иконы Иисуса Христа и еще одну - ночью в каравай и 40 раз прочитать слова о спокойствии. Наутро каравай следует разделить между всеми членами семьи, включая домашних питомцев. Благодаря этому обряду в дом приносится спокойствие и уют.

В церкви нужно помолиться у иконы трех великомучениц, попросить, веры, силы, здоровья, любви, благополучия. У иконы Софии просят здоровья детям и женщинам, а также зачатия ребенка.

Этот день проводят в кругу семьи, большую часть внимания уделяют девочкам.

Приметы

В народе считают, что если в День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии журавли улетят в теплые края, то на Покров обязательно будут заморозки.

Если еж начнет строить свое логово посреди леса, то зима будет холодной. А если белка начинает линять снизу-вверх, то зиму стоит ждать суровую и холодную.

Считается, что дождь в этот день - это знак, что весна будет ранней и теплой.

Запреты

Народная память собрала несколько запретов, связанных с днем христианских мучениц.

Так, назначать помолвку или венчание на 30 сентября - плохая примета. Согласно ей, на "бабьи именины" сватаются, а на Покрова - свадьбу играют.

Кроме того, в этот день женщинам нельзя заниматься домашними делами.

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