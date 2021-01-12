День Василия Великого: что нельзя делать в праздник
В четверг, 14 января, верующие в Украине и других странах чтят память святителя Василия Великого – одного из отцов Церкви и наиболее почитаемых святых.
В народе эта дата известна как Васильев день, или День Василия, а накануне отмечается Васильев вечер (Щедрый вечер). OBOZREVATEL предлагает узнать о главных традициях, обрядах, истории, приметах и запретах праздника.
Кто такой Василий Великий
Святой Василий родился в Кесарии (сейчас – территория Турции) в 329 году. Происходил он из знатного христианского рода: его дедушка и бабушка пострадали во время гонений при Диоклетиане, дядя и двое братьев были епископами, сестра Василия – преподобная Макрина. Святой получил хорошее образование, обучаясь в школах Кесарии, Константинополя и Афин.
В конце 350-х годов Василий крестился и стал вести аскетическую жизнь; был рукоположен в священники. В 370 году стал епископом Кесарии, полностью посвятив себя служению Церкви.
Святитель проповедовал слово Божье, призывая к любви к ближнему и помощи нуждающимся, активно боролся с арианской ересью и отстаивал веру в Пресвятую Троицу. Кроме того, он прославился как законодатель монашества на Востоке и Западе, автор многочисленных богословских трудов, ученый, наставник и как один из самых светлых представителей греческой Церкви того времени.
Что можно делать в День Василия
В церквях 14 января совершается литургия, написанная святителем Василием Великим, – всего она служится десять раз в году. Литургия святого Василия отличается от литургии Иоанна Златоуста более объемными молитвами и более протяжным напевом.
Вечером 13 января, в канун Василия, издавна отмечается Щедрый вечер, или Васильев вечер, Маланка. В это время в народе традиционно устраивали богатые застолья, щедровали и совершали обряд вождения козы: парни переодевались в животных и ходили от дома к дому с шутливыми песнями и сценками.
14 января украинцы также отмечают Старый Новый год, важнейшей традицией которого является засевание (Василий Великий у наших предков считался покровителем земледелия). По правилам обряда, посевать должны только мальчики, юноши и мужчины, а женщина, первой зашедшая в дом, всегда была дурным знаком.
Посевать начинают с самого раннего утра, еще до рассвета. Посевальщики ходят от дома к дому, распевая посевалки, песенки с пожеланиями различных благ хозяевам, и рассыпая зерно.
За столом в Старый Новый год собирается вся семья. Люди просят прощения за все друг у друга, а также загадывают желания.
Что нельзя делать в Васильев день
Существует ряд суеверий, связанных с празднованием Старого Нового года и Дня Василия, согласно которым запрещается:
посевать женщинам;
пускать 14 января женщину первой в дом;
считать монеты и мелкие купюры, чтобы не проливать слезы в будущем;
брать и давать деньги в долг.
Приметы 14 января
Пурга или метель в ночь на Василия – год будет беспокойным.
Снег и туман – к богатому урожаю.
Услышать необычный звон утром – к пополнению.
Иней на деревьях – к урожайному году.
Молитва святому Василию Великому
Ранее OBOZREVATEL публиковал смешные щедривки для взрослых, украинские щедривки для детей и рассказывал, как правильно посевать на Старый Новый год и что нельзя делать во время обряда. Также сообщалось, когда именно принято щедровать и посевать в Украине.