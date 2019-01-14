День Василия: как оригинально поздравить

14 января в Украине празднуют день Василия Великого. Этого Святого считают покровителем земледелия, и именно поэтому в этот день основным обрядом было засевания жилищ зерном.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как оригинально поздравить с Васильевым днем.

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Василий Великий – архиепископ Кесарии Кападокийской, вселенский учитель церкви. Он был аскетом, богословом и ученым, автором кодекса монашеской жизни. Ему принадлежит высказывание: "Сколько отнимешь от тела, столько добавишь силы души".

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Много добрых небылиц

И священных былей

С древних и святых страниц

Нам несет Василий.

За Крещеньем, Рождеством

Он заходит в хату,

Привечает каждый дом,

Одарив богато.

Он наполнит закрома

После зимних святок,

Принесет во все дома

Радость и достаток.

Васильев день встречаем мы.

Тебя сердечно поздравляю!

Пускай в лучах тепла, любви

Вся жизнь твоя сейчас сияет.

Пусть исполняются мечты,

Пусть согревает душу счастье.

Вокруг пусть будет много красоты,

Обходят стороной всегда ненастья.

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Васильев день мы отмечаем,

Приходит Старый Новый год.

Здоровья, счастья и удачи

Пусть он в избытке принесет.

Желаю мира, понимания,

Уюта, радости, тепла,

Пускай сбываются желания,

И будет пусть судьба добра.

Желаю праздник шумно встретить,

Заряд улыбок получить,

Чтоб целый год задорно, ярко,

Богато и успешно жить.

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