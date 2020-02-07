День святого Валентина: лучшие идеи подарков для возлюбленных

Уже очень скоро наступит День святого Валентина и самое время задуматься над тем, что подарить своим любимым.

Очень часто выбрать удачный подарок нелегко, особенно, если вы стремитесь действительно угодить близкому человеку. OBOZREVATEL предлагает несколько советов, которые помогут вам порадовать сюрпризами родных в День святого Валентина.

День святого Валентина

Подарки для всех

Романтический ужин

Забудьте про стереотипы. Этот подарок может сделать как девушка, так и парень. Прекрасный ужин в хорошем ресторане, или же вкусный домашний праздник – выбирать вам. Во втором случае не забудьте о романтической атмосфере – включите подходящую музыку, погасите свет, зажгите свечи, украсьте дом.

Подарки на День святого Валентина

Кофе в постель

Этот простой в исполнении знак внимания – идеальное начало Дня святого Валентина. Если вы приносите кофе своей девушке или супруге, то не забудьте про букет цветов вместе с завтраком.

Подарки на День святого Валентина

Купоны на желание

Эта любопытная традиция родилась в Европе и в последние годы стала очень популярной во всем мире. Существует множество вариантов таких купонов: с определенными, заранее оговоренными желаниями, или же "свободные"; есть варианты семейные, домашние и эротические. Вы можете приобрести чековую книжку с такими купонами или же сделать их своими руками.

Пример купонов на желание

Пример купонов на желание

Романтичные безделушки

Ко Дню святого Валентина в любом магазине можно найти какой-то забавный и милый недорогой подарок: сшитые вместе "рукавицы любви" на двоих, романтическую картину-паззл, "кувшин любви" со сладостями внутри, подушку-плед или "консервированный секс". Кроме того стоит позаботиться об открытке. Какой она будет – яркой и душевной, или же смешной, решать вам.

Что подарить парню на День святого Валентина

Билеты в кино

Простой и очень удачный подарок. Ко Дню святого Валентина во многих кинотеатрах идут премьеры разнообразных фильмов, поэтому совместный поход в кино будет отличным праздничным событием.

Поход в кино - хороший подарок парню

Мужской набор

Мужские подарочные наборы женщины дарят уже давно. Но в этот раз отойдите от стереотипа про носки и шампунь. Сейчас в Украине существует широчайший ассортимент подарочных наборов для мужчин. Алкогольные и табачные, съедобные и косметические, наборы посвященные какому-то сериалу или компьютерной игре – этот подарок очень удобно подобрать индивидуально под вкусы вашего возлюбленного.

Пример мужского подарочного набора

Техника

Старая мужская мечта о вертолете с радиоуправлением сегодня может быть легко исполнена – квадрокоптер в Украине сегодня купить легко и стоят они не очень дорого. Еще одним хорошим и полезным вариантом технического подарка может стать фитнес-браслет.

Квадрокоптер

Квест-комната

Маленькое приключение на двоих – спасение мира, романтический детектив или охота за сокровищами. Квест-комнаты в Киеве и других городах Украины на сегодняшний день очень распространенное развлечение и вы сможете подобрать сценарий, который будет интересен вам обоим.

Интерьер квест-комнаты

Что подарить девушке на День святого Валентина

Духи

Качественный парфюм с тонким, необычным ароматом, это прекрасный подарок для вашей второй половинки. И позаботьтесь о подарочной упаковке.

Духи на День святого Валентина

Ювелирные украшения

Старая поговорка гласит: бриллианты – лучшие друзья девушек. Изящное ювелирное украшение выступит в качестве лучшего подарка. Обратите внимание – если вы не собираетесь в День святого Валентина делать своей девушке предложение, то подарком не должно быть кольцо.

Ювелирные украшения

Сертификат

Очень полезным подарком могут быть сертификаты на поход в SPA, в салон красоты или парикмахерскую, в магазин одежды или белья, или даже секс-шоп.

Салон красоты

Романтическое путешествие

В День святого Валентина съездите со своей возлюбленной на отдых. Прекрасным выбором будет курортная Греция, где в это время практически нет туристов и никто не помешает осмотру многочисленных достопримечательностей. Или же беспроигрышный Египет, где февральская температура не опускается ниже двадцати градусов тепла. Более экономным вариантом романтического путешествия на двоих выступят Карпаты, где продолжается лыжный сезон.

Курорт в Карпатах

Что нельзя дарить на День святого Валентина

Существует несколько стереотипов, с которыми следует бороться в День святого Валентина. Среди них:

Носки : гарантированный способ обидеть мужчину и показать, что вам безразличен этот праздник.

Дезодорант : этот вариант даже хуже, чем носки. Даря дезодорант вы намекаете своей второй половинке на то, что ей или ему следует заняться собственной гигиеной.

Острые предметы: считается, что ножи, вилки, иглы и другие острые предметы копят негативную энергию и могут накликать на человека беду.

Карикатура на неудачные подарки

Часы: дарить в День святого Валентина часы – к ссоре или расставанию

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о запретах, традициях и истории Дня святого Валентина.

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