День украинской письменности и языка: история, традиции и поздравления с праздником
День украинской письменности и языка ежегодно отмечается 9 ноября, в день памяти преподобного Нестора Летописца.
Праздник был установлен в 1997 году указом президента Украины Леонида Кучмы – в поддержку инициативы общественных организаций и "с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества". О том, как он отмечается, читайте далее в материале OBOZREVATEL.
История праздника
День украинской письменности и языка установлен в память о Преподобном Несторе – киевском летописце, последователе основателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.
Нестор Летописец с 1073 года был монахом Киево-Печерского монастыря. Он также известен как писатель-агиограф, автор "Жития святых князей Бориса и Глеба и Феодосия Печерского". По одной версии, святой Нестор считается составителем, по другой, – автором "Повести временных лет". Умер в 1113 году, мощи святого хранятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
Традиции в День украинской письменности и языка
В праздник принято возлагать цветы к памятнику святого Нестора Летописца.
Родители 9 ноября идут в церковь, чтобы поставить свечу преподобному Нестору и помолиться о помощи ребенку в учебе.
С 2000 года в День украинской письменности и языка в прямом эфире "Украинского радио" транслируют "Диктант национального единства", который может написать каждый желающий.
В праздник стартует Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика, ежегодное количество участников которого составляет более 5 миллионов из 20 стран мира.
Поздравления с Днем украинской письменности и языка
С Днем украинской письменности и языка уместно поздравить друзей и близких стихотворениями украинских поэтов, посвященными родному языку.
"Як парость виноградної лози…", Максим Рильський
Як парость виноградної лози,
Плекайте мову. Пильно й ненастанно
Політь бур'ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде. Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч і живе своїм живим життям.
Прислухайтесь, як океан співає –
Народ говорить. І любов, і гнів
У тому гомоні морськім. Немає
Мудріших, ніж народ, учителів;
У нього кожне слово – це перлина,
Це праця, це натхнення, це людина.
Не бійтесь заглядати у словник:
Це пишний яр, а не сумне провалля;
Збирайте, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінченка й Даля,
Не майте гніву до моїх порад
І не лінуйтесь доглядать свій сад.
***
"Рідна мова", Дмитро Павличко
Спитай себе, дитино, хто ти є,
І в серці обізветься рідна мова;
І в голосі яснім ім'я твоє
Просяє, наче зірка світанкова.
З родинного гнізда, немов пташа,
Ти полетиш, де світу далечизна,
Та в рідній мові буде вся душа
І вся твоя дорога, вся Вітчизна.
У просторах, яким немає меж,
Не згубишся, як на вітрах полова.
Моря перелетиш і не впадеш,
Допоки буде в серці рідна мова.
***
"А Вкраїни мова…", Павло Тичина
А Вкраїни мова –
Мов те сонце дзвінкотюче,
Мов те золото блискуче,
Вся і давність, і обнова –
Українська мова.
Розцвітай же, слово,
І в родині, і у школі,
Й на заводі, і у полі
Пречудесно, пречудово
Розцвітай же, слово!
Хай ізнов калина
Червоніє, достигає,
Всьому світу заявляє:
Я – країна Україна –
На горі калина!
***
"Мова кожного народу…", Оксана Забужко
Мова кожного народу
неповторна і – своя;
в ній гримлять громи в негоду,
в тиші – трелі солов'я.
На своїй природній мові
і потоки гомонять;
зелен-клени у діброві
по-кленовому шумлять.
Солов'їну, барвінкову,
колосисту – на віки –
українську рідну мову
в дар мені дали батьки.
Берегти її, плекати
буду всюди й повсякчас,
бо ж єдина – так, як мати,
мова в кожного із нас!
Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Михалок спел песню Кузьмы Скрябина "Чорнобиль форева" на украинском языке в зоне отчуждения. Трек записан вместе с экс-лидером группы "Димна суміш" и фронтменом The Gitas Александром Чемеровым.