День украинской письменности и языка: история, традиции и поздравления с праздником

День украинской письменности и языка ежегодно отмечается 9 ноября, в день памяти преподобного Нестора Летописца.

Праздник был установлен в 1997 году указом президента Украины Леонида Кучмы – в поддержку инициативы общественных организаций и "с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества". О том, как он отмечается, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

День украинской письменности и языка установлен в память о Преподобном Несторе – киевском летописце, последователе основателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Нестор Летописец с 1073 года был монахом Киево-Печерского монастыря. Он также известен как писатель-агиограф, автор "Жития святых князей Бориса и Глеба и Феодосия Печерского". По одной версии, святой Нестор считается составителем, по другой, – автором "Повести временных лет". Умер в 1113 году, мощи святого хранятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

В праздник принято возлагать цветы к памятнику святого Нестора Летописца.

Родители 9 ноября идут в церковь, чтобы поставить свечу преподобному Нестору и помолиться о помощи ребенку в учебе.

С 2000 года в День украинской письменности и языка в прямом эфире "Украинского радио" транслируют "Диктант национального единства", который может написать каждый желающий.

В праздник стартует Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика, ежегодное количество участников которого составляет более 5 миллионов из 20 стран мира.

С Днем украинской письменности и языка уместно поздравить друзей и близких стихотворениями украинских поэтов, посвященными родному языку.

"Як парость виноградної лози…", Максим Рильський

Як парость виноградної лози,

Плекайте мову. Пильно й ненастанно

Політь бур'ян. Чистіша від сльози

Вона хай буде. Вірно і слухняно

Нехай вона щоразу служить вам,

Хоч і живе своїм живим життям.

Прислухайтесь, як океан співає –

Народ говорить. І любов, і гнів

У тому гомоні морськім. Немає

Мудріших, ніж народ, учителів;

У нього кожне слово – це перлина,

Це праця, це натхнення, це людина.

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля,

Не майте гніву до моїх порад

І не лінуйтесь доглядать свій сад.

***

"Рідна мова", Дмитро Павличко

Спитай себе, дитино, хто ти є,

І в серці обізветься рідна мова;

І в голосі яснім ім'я твоє

Просяє, наче зірка світанкова.

З родинного гнізда, немов пташа,

Ти полетиш, де світу далечизна,

Та в рідній мові буде вся душа

І вся твоя дорога, вся Вітчизна.

У просторах, яким немає меж,

Не згубишся, як на вітрах полова.

Моря перелетиш і не впадеш,

Допоки буде в серці рідна мова.

***

"А Вкраїни мова…", Павло Тичина

А Вкраїни мова –

Мов те сонце дзвінкотюче,

Мов те золото блискуче,

Вся і давність, і обнова –

Українська мова.

Розцвітай же, слово,

І в родині, і у школі,

Й на заводі, і у полі

Пречудесно, пречудово

Розцвітай же, слово!

Хай ізнов калина

Червоніє, достигає,

Всьому світу заявляє:

Я – країна Україна –

На горі калина!

***

"Мова кожного народу…", Оксана Забужко

Мова кожного народу

неповторна і – своя;

в ній гримлять громи в негоду,

в тиші – трелі солов'я.

На своїй природній мові

і потоки гомонять;

зелен-клени у діброві

по-кленовому шумлять.

Солов'їну, барвінкову,

колосисту – на віки –

українську рідну мову

в дар мені дали батьки.

Берегти її, плекати

буду всюди й повсякчас,

бо ж єдина – так, як мати,

мова в кожного із нас!

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Михалок спел песню Кузьмы Скрябина "Чорнобиль форева" на украинском языке в зоне отчуждения. Трек записан вместе с экс-лидером группы "Димна суміш" и фронтменом The Gitas Александром Чемеровым.