День украинского казачества: история, традиции и поздравления с праздником запорожцев

В среду, 14 октября, отмечается День украинского казачества. Это праздник по традиции празднуют в один день с Покровом Пресвятой Богородицы и Днем защитника Украины.

О том, что это за праздник и как он отмечается, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

День украинского казачества: история

Казаки Запорожской Сечи в XVI-XVII веках сыграли важнейшую роль в борьбе с нашествием иноземных завоевателей. Они были участниками воинских общин, которые называли себя воинами Христовыми и считали своей главной задачей защиту Украины от крымских татар, охрану торговых путей и украинских границ.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы был особенно почитаемым для казаков, так как Божью Матерь они считали своей заступницей и покровительницей. Так, к примеру, именно в этот день они собирались, чтобы избрать новых членов старшины.

В настоящее время День украинского казачества, согласно указу президента Леонида Кучмы 1999 года, отмечается 14 октября, в Покров Пресвятой Богородицы. Праздник был утвержден "учитывая историческое значение и заслуги казачества в утверждении украинской государственности и его весомый вклад в современный процесс создания государства".

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы был особенно почитаемым для украинских казаков Pinterest

Традиции Дня украинского казачества

В праздник по всей Украине проходят традиционные мероприятия, концерты, фестивали, турниры боевых искусств, походы на чайках, выставки, конные походы, тематические уроки и лекции о бессмертной славе украинских казаков.

Кроме того, с 2002 года в Украине действует общественная организация "Украинское реестровое казачество", которая позиционирует себя правопреемницей традиций Запорожской Сечи.

В День украинского казачества по всей Украине проходят праздничные мероприятия 112.ua

Поздравления с Днем украинского казачества

Вітаємо вас, чоловіки,

У День військових України.

Ви захисники нашої землі,

І опора для своєї родини.

Ми бажаємо вам сьогодні

Багато грошей, і здоров’я,

І успіхів у кожній справі,

Завжди щоб були ви мужні і браві!

Нехай щастить і йде все на краще

Живіть років до ста – і не інакше!

***

Поздравляем всех военных Украины,

Кто покой способен защитить!

Да и тех, кто срок свой службы отслужили,

Можем от души благодарить!

Укрепляться нужно, несомненно,

И держать на пульсе руку вновь!

Чтобы небо мирным только было,

Лучше ведь войны – людей любовь!

***

Открытка в День украинского казачества nazarko-ov.prom.ua

Ми вітаємо воїнів сильних!

Витривалих духом та міцних.

Вам по плечу військова справа!

Тактика бою, вправність і слава.

У ваших лавах – це не рідкість!

Вітання від нас прийміть сьогодні,

Щастя, сили вам і багато здоров’я!

***

Мы поздравляем воинов сильных!

Крепких, выносливых духом и телом,

Вам по плечу военное дело!

Тактика боя, сноровка и меткость,

В ваших рядах – это не редкость!

Поздравление от нас примите сегодня,

Счастья, силы вам и много здоровья!

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