День украинского казачества: история, традиции и поздравления с праздником запорожцев
В среду, 14 октября, отмечается День украинского казачества. Это праздник по традиции празднуют в один день с Покровом Пресвятой Богородицы и Днем защитника Украины.
О том, что это за праздник и как он отмечается, читайте далее в материале OBOZREVATEL.
День украинского казачества: история
Казаки Запорожской Сечи в XVI-XVII веках сыграли важнейшую роль в борьбе с нашествием иноземных завоевателей. Они были участниками воинских общин, которые называли себя воинами Христовыми и считали своей главной задачей защиту Украины от крымских татар, охрану торговых путей и украинских границ.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы был особенно почитаемым для казаков, так как Божью Матерь они считали своей заступницей и покровительницей. Так, к примеру, именно в этот день они собирались, чтобы избрать новых членов старшины.
В настоящее время День украинского казачества, согласно указу президента Леонида Кучмы 1999 года, отмечается 14 октября, в Покров Пресвятой Богородицы. Праздник был утвержден "учитывая историческое значение и заслуги казачества в утверждении украинской государственности и его весомый вклад в современный процесс создания государства".
Традиции Дня украинского казачества
В праздник по всей Украине проходят традиционные мероприятия, концерты, фестивали, турниры боевых искусств, походы на чайках, выставки, конные походы, тематические уроки и лекции о бессмертной славе украинских казаков.
Кроме того, с 2002 года в Украине действует общественная организация "Украинское реестровое казачество", которая позиционирует себя правопреемницей традиций Запорожской Сечи.
Поздравления с Днем украинского казачества
Вітаємо вас, чоловіки,
У День військових України.
Ви захисники нашої землі,
І опора для своєї родини.
Ми бажаємо вам сьогодні
Багато грошей, і здоров’я,
І успіхів у кожній справі,
Завжди щоб були ви мужні і браві!
Нехай щастить і йде все на краще
Живіть років до ста – і не інакше!
***
Поздравляем всех военных Украины,
Кто покой способен защитить!
Да и тех, кто срок свой службы отслужили,
Можем от души благодарить!
Укрепляться нужно, несомненно,
И держать на пульсе руку вновь!
Чтобы небо мирным только было,
Лучше ведь войны – людей любовь!
***
Ми вітаємо воїнів сильних!
Витривалих духом та міцних.
Вам по плечу військова справа!
Тактика бою, вправність і слава.
У ваших лавах – це не рідкість!
Вітання від нас прийміть сьогодні,
Щастя, сили вам і багато здоров’я!
***
Мы поздравляем воинов сильных!
Крепких, выносливых духом и телом,
Вам по плечу военное дело!
Тактика боя, сноровка и меткость,
В ваших рядах – это не редкость!
Поздравление от нас примите сегодня,
Счастья, силы вам и много здоровья!
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что подарить на День защитника Украины: небанальные идеи.