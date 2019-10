День учителя-2019: как Заворотнюк, Винник и Потап упустили свой шанс

В Украине 6 октября отмечают профессиональный праздник День учителя, который очень важен для жизни каждого гражданина, ведь этот человек – вторая семья.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, кто из звезд имел возможность стать педагогом и пойти в сферу образования, но упустил свой шанс и построил свою карьеру на сцене.

День учителя - звезды, которые упустили шанс

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук в США

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук преподавал в Стэнфордском университете после того, как его пригласили в Центр демократии, развития и верховенства права (Center on Democracy, Development and the Rule of Law). Там артист проводил семестр, читал лекции и участвовал в ряде мероприятий.

Олег Винник

Винник в Киевском университете культуры

Украинский певец Олег Винник в 2018 году вошел в ряды преподавателей Киевского университета культуры на факультете режиссуры и шоу-бизнес.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк instagram/a_zavorotnyuk

Российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня", вокруг которой в последнее время много печальных новостей о раке головного мозга, в юности она подавала документы на исторический факультет в педагогический вуз в Астрахани. Но карьеру педагога она все же решила отложить и пошла на сцену.

Павел Воля

Павел Воля instagram/pavelvolyaofficial

Российский шоумен в 2001 году окончил Пензенский педагогический институт по специальности — учитель русского языка и литературы, после чего отправился в Москву для продолжения карьеры. Но в сфере образования у него ничего не вышло, и теперь все его знают, как ведущего Comedy Club.

Потап (Алексей Потапенко)

Алексей Потапенко instagram.com/realpotap

Мало кто знает, но Потап получил первое образование – учитель физкультуры и тренер по водному поло и плаванию в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины. Второе образование – Магистр экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита. Как бы там ни было, все его знают, как шоумена, продюсера и певца.

