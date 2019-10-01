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1 октября • обновлено в 14:46
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День учителя 2019: история и традиции праздника

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День учителя в Украине отмечают в первое воскресенье октября. В 2019 году профессиональный праздник работников сферы образования отмечают 6 октября.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать историю и традиции этого праздника.

День учителя 2019: история и традиции праздника

b-g.by

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Когда празднуют День учителя в Украине и мире?

Всемирный день учителя начали отмечать в 1994 году, благодаря ЮНЕСКО и Международной организации труда. События, которые были исторической предпосылкой для создания такого праздника, как Всемирный день учителя, произошли еще в 1966 году - в Париже на Специальной межправительственной конференции был подписан документ о социальном статусе учителей.

Отметим, что в мире день учителя по решению ЮНЕСКО всегда отмечают 5 октября.

День учителя 2019: история и традиции праздника

starfate.ru

Как празднуют День учителя?

Обычно в этот день ученики поздравляют учителей в школах. Они дарят им цветы, подарки и устраивают праздничные концерты. Также, во многих учебных заведениях проводят День самоуправления.

День учителя 2019: история и традиции праздника

examen.ru

Ранее, OBOZREVATEL подготовил любовный гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года по картам Таро Казановы.

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