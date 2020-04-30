День труда 2020: что Украина отмечает 1 Мая

День труда в Украине традиционно отмечается 1 мая. В нашей стране он является официальным государственным праздником и выходным днем.

Подробнее о празднике 1 Мая, его истории и традициях читайте далее в материале OBOZREVATEL.

День труда в Украине отмечается 1 мая pexels.com

День труда: история праздника

День труда стали праздновать в память о многотысячных рабочих протестах в американском Чикаго, которые начались в 1886 году 1 мая. Тогда сотрудники крупнейших промышленных центров США вышли на улицы с требованием ввести 8-часовой рабочий день. Митинги и забастовки перешли в беспорядки и столкновения с полицией, жертвами стали и правоохранители, и демонстранты.

Подобные забастовки уже более мирно прошли и 1877 году, и в начале 1880-х. А в 1888 году съезд Американской федерации труда в Сент-Луисе объявил 1 мая Днем общенациональной борьбы за права рабочих.

Демонстрация к 1 Мая в Париже wikipedia.org

В 1889 году в Париже на Втором конгрессе II Интернационала было принято решение об организации в мире ежегодных демонстраций 1 мая в память о протестах в Чикаго.

В 1890 году впервые в истории День международной солидарности трудящихся отпраздновали в Бельгии, Австро-Венгрии, Дании, Испании, Германии, Франции, Италии, Норвегии, США, Швеции и многих других странах.

1 Мая в Украине: что отмечается

В Украине 1 Мая отмечается как праздник труда и весны. В 2017 году Верховная Рада проголосовала за изменения в статью 73 Кодекса законов о труде, чем переименовала День международной солидарности трудящихся в День труда.

В Украине 1 Мая официально объявлен выходным днем.

День труда в Украине: 1 мая – выходной Pixabay

Отметим, впервые в Украине День труда отмечали во Львове в 1890 году. В восточной части страны это впервые произошло в 1900 году. День труда также был государственным праздником и выходным днем в Украинской Народной Республике.

День труда в мире

1 мая или в первый понедельник мая День труда отмечают 143 страны мира. При этом 55 стран отмечают международный День солидарности трудящихся в другие дни года.

В США День труда отмечают в первый понедельник сентября, в Японии – 23 ноября. В Австралии отмечают Восьмичасовой день в разные дни зависимо от штата.

Во Франции отмечается День Жанны д'Арк, День королевы (Девы Марии) и День ландышей; в Англии, где первый день мая ассоциируется с Майским деревом, Робин Гудом и Зеленым Джеком, устраивают костюмированные гуляния.

Демонстрация ко Дню труда в Вене, 2013 год Johannes Zinner

В Чехии, Словакии, Швейцарии, Венгрии перед окнами любимых высаживают майские деревья. В Испании праздник известен как Зеленый Сантьяго, праздник цветов и влюбленных.

В странах Скандинавии Первое мая получил название День кукушки. В Вальпургиеву ночь (ночь на праздник) жгут костры и водят хороводы, чтобы отпугнуть ведьм и троллей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько будет выходных в мае 2020.