Международный день таможенника: поздравления с профессиональным праздником

Международный день таможенника во всех странах мира, включая Украину, отмечают ежегодно 26 января. Это профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты.

Дата празднования была выбрана в честь проведения первой сессии Совета таможенного сотрудничества. Именно этот совет впоследствии превратилась во Всемирную таможенную организацию. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления для таможенников с их праздником.

Международный день таможенника

Международный день таможенника – поздравления в стихах

День таможенника дружно

Миром отмечаем.

Классным парням и девчатам

Лишь добра желаем.

Чтоб работа только радость,

Прибыль приносила.

В жизни личной было счастье,

В теле бодром сила.

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С Днем таможенника

Тебя поздравляю,

Быть каждый день на чеку

Я желаю!

Зорко границу

Оберегать

И контрабанду

Не пропускать!

***

С праздником, таможенники,

Вас я поздравляю,

Бдительными быть

На службе вам желаю.

Тщательно, надежно

Грузы проверять,

Контрабанде даже

Шанса не давать.

Мирно и спокойно

Пусть досмотр идет,

Таможенникам нашим

Слава и почет.

Международный день таможенника

Международный день таможенника – поздравления в прозе

Поздравляю со Всемирным днём таможенника и хочу пожелать спокойной работы без инцидентов, счастливой жизни без огорчений. Желаю никогда и ничего не упускать, желаю всегда быть во всеоружии, при полной бодрости и в отличном настроении.

***

Поздравляем работников таможни с профессиональным праздником! Желаем мира и добра, спокойствия, благополучия, достатка, крепкого здоровья. Каждый день вы проявляете решительность, выносливость, вы ведете постоянный самоконтроль. Вы несете трудную и опасную службу. Спасибо вам за ваш труд, который помогает хранить спокойствие в наших домах. С праздником!

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Поздравляю ревностных стражей таможенных границ, настоящих профессионалов и просто добрых и хороших людей. Пускай ваша служба будет не в тягость, пускай работа приносит только положительные эмоции. Желаю, чтобы ни один нарушитель не смог преступить закон и остаться безнаказанным. А вам, пускай всегда сопутствует успех, удача, здоровье и благополучие. С праздником!

Международный день таможенника – открытки

Международный день таможенника

Международный день таможенника

Международный день таможенника

Международный день таможенника

Международный день таможенника

Международный день таможенника

Международный день таможенника

Международный день таможенника

Международный день таможенника

Международный день таможенника

Международный день таможенника – видео-поздравления

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