Как поздравить с Днем таксиста: смс и забавные картинки

Каждый год 22 марта в Украине и в мире отмечается День таксиста.
Так, именно в этот день в 1907 году в Лондоне впервые на дорогах появились кэбы, оборудованные специальными счетчиками. К празднику OBOZREVATEL предлагает своим читателям лучшие поздравления и забавные картинки на День таксиста.
День таксиста: поздравления
vitannya.in.ua
Поздравления с Днем таксиста
Поздравляю с Днем таксиста и желаю добрых и щедрых пассажиров, счастливого пути и ровных дорог, отличного настроения и крепкого здоровья, бодрости за баранкой и неугасаемых сил, благополучия в жизни и несокрушимого счастья, зелёного света к удаче и отсутствия стоп-знаков в достижении целей.
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Тебе желаю в День таксиста
Всегда успешно таксовать,
И довозить клиентов быстро,
Чтоб чаевые получать!
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День таксиста: поздравления
otkritkiok.ru
Поздравляю с Днём таксиста и хочу пожелать рулить дорогами удачи, не знать усталости и не сворачивать с пути успеха, открывать для пассажиров новый мир добра и радости за окнами автомобиля с шашечками, а для себя всегда находить верную дорогу к исполнению главной мечты.
***
Первоклассному таксисту
Пожелаю в этот час
Долгих лет, дороги чистой
И терпения запас.
Пассажиров самых добрых,
И поломок не встречать,
А доходов – просто горы,
Чтоб устал ты их считать!
***
День таксиста: поздравления
pozdravitel.ru
С Днем таксиста тебя поздравляю! Желаю, чтобы тебе встречались на дороге лишь зеленые светофоры, и мимо проезжавшие улыбки других водителей! Пусть только интеллигентные попутчики садятся в твой автомобиль с шашечками и не создают проблем, а всегда ставят тебе 5 звездочек! С Праздником!
День таксиста: забавные картинки
День таксиста: поздравления
gifka.com
День таксиста: поздравления
dilovamova.com
День таксиста: поздравления
vsedlyaprazdnika.ru
День таксиста: поздравления
otkritkiok.ru
День таксиста: поздравления
otkritkiok.ru
День таксиста: смешные поздравления
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День таксиста: забавные картинки
ot7.raskraski.link
День таксиста: поздравления
ot7.raskraski.link
День таксиста: поздравления
otkritkiok.ru
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