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22 марта • обновлено в 02:27
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Как поздравить с Днем таксиста: смс и забавные картинки

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Каждый год 22 марта в Украине и в мире отмечается День таксиста.

Так, именно в этот день в 1907 году в Лондоне впервые на дорогах появились кэбы, оборудованные специальными счетчиками. К празднику OBOZREVATEL предлагает своим читателям лучшие поздравления и забавные картинки на День таксиста.

День таксиста: поздравления

День таксиста: поздравления

vitannya.in.ua

Поздравления с Днем таксиста

Поздравляю с Днем таксиста и желаю добрых и щедрых пассажиров, счастливого пути и ровных дорог, отличного настроения и крепкого здоровья, бодрости за баранкой и неугасаемых сил, благополучия в жизни и несокрушимого счастья, зелёного света к удаче и отсутствия стоп-знаков в достижении целей.

***

Тебе желаю в День таксиста

Всегда успешно таксовать,

И довозить клиентов быстро,

Чтоб чаевые получать!

***

День таксиста: поздравления

День таксиста: поздравления

otkritkiok.ru

Поздравляю с Днём таксиста и хочу пожелать рулить дорогами удачи, не знать усталости и не сворачивать с пути успеха, открывать для пассажиров новый мир добра и радости за окнами автомобиля с шашечками, а для себя всегда находить верную дорогу к исполнению главной мечты.

***

Первоклассному таксисту

Пожелаю в этот час

Долгих лет, дороги чистой

И терпения запас.

Пассажиров самых добрых,

И поломок не встречать,

А доходов – просто горы,

Чтоб устал ты их считать!

***

День таксиста: поздравления

День таксиста: поздравления

pozdravitel.ru

С Днем таксиста тебя поздравляю! Желаю, чтобы тебе встречались на дороге лишь зеленые светофоры, и мимо проезжавшие улыбки других водителей! Пусть только интеллигентные попутчики садятся в твой автомобиль с шашечками и не создают проблем, а всегда ставят тебе 5 звездочек! С Праздником!

День таксиста: забавные картинки

День таксиста: поздравления

День таксиста: поздравления

gifka.com

День таксиста: поздравления

День таксиста: поздравления

dilovamova.com

День таксиста: поздравления

День таксиста: поздравления

vsedlyaprazdnika.ru

День таксиста: поздравления

День таксиста: поздравления

otkritkiok.ru

День таксиста: поздравления

День таксиста: поздравления

otkritkiok.ru

День таксиста: смешные поздравления

День таксиста: смешные поздравления

zuskin.com

День таксиста: забавные картинки

День таксиста: забавные картинки

ot7.raskraski.link

День таксиста: поздравления

День таксиста: поздравления

ot7.raskraski.link

День таксиста: поздравления

День таксиста: поздравления

otkritkiok.ru

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
транспорт праздник такси
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