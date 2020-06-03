День святых Елены и Константина: что нельзя делать 3 июня

В среду, 3 июня, православная церковь чтит память святых равноапостольных царя Константина Великого и матери его царицы Елены. В народе праздник известен как Еленин день, Алена-леносейка, Длинные льны, Льняница.

К этому дню обычно заканчивали посев хлебов и начинали сеять лен, позднюю пшеницу, овес, а святой Елене молились о покровительстве посевов и плодородии. Подробнее о традициях праздника, его истории, приметах, а также о том, что нельзя делать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.

Святые равноапостольные Константин и Елена tsarevskiy-hram.ru

История праздника

Мать римского императора Константина I святую царицу Елену называют Равноапостольной за ее подвиги перед Церковью, в частности за то, что она возвела христианство в статус государственной религии.

По преданиям, царица Елена нашла Животворящий Крест Господень, на котором был распят Иисус Христос, и построила храмы и церкви на месте его обретения.

Святая Елена жила примерно в 250-330 годы. Она была родом из простой семьи, из города Дрепан в Малой Азии, вышла замуж за Констанция Хлора, префекта Галлии. В 272 году у нее родился сын Константин, который впоследствии стал единовластным римским императором.

Святые Константин и Елена wikipedia.org

Именно Константин перенес столицу в Византию, переименовав ее в Константинополь, а также провозгласил христианство основной религией.

Когда святой Елене было 80 лет, она получила указание во сне отправиться в Иерусалим и вывести на свет божественные места, закрытые нечестивыми.

Так, в 326 году в результате раскопок на Голгофе она обрела крест, на котором был распят Сын Божий, четыре гвоздя и титло INRI (лат. "Иисус Назарянин, Царь Иудейский"). Вскоре после обретения великой находки царица Константинопольская Елена умерла.

Традиции в Еленин день

До дня Елены обычно заканчивали посев хлебов и начинали сеять яровые злаковые культуры, ячмень, гречку. Поскольку святые Константин и Елена в народе считались покровителями льноводства и огуречных грядок, в этот праздник старались посеять лен и посадить огурцы: "Олене – льны, огурцы – Константину".

Также в Еленин день девушки пели песни о сеянии льна с заклинаниями на рост и урожай льна или конопли. Также молились святой Елене о судьбе.

В Еленин день старались посеять лен Pixabay

Приметы на 3 июня

В Еленин день плохая погода и идет дождь – осенью будет такая же погода.

Вечером луна в кругу – к непогоде.

Много цвета на рябине – к хорошему урожаю льна.

Кукушка кукует – к теплым и ясным летним дням.

Какой будет Льносейка, такая выдастся и осень.

Сон со 2 на 3 июня пустой, не стоит ждать его исполнения.

Что нельзя делать в День святых Елены и Константина

По поверью, в Еленин день женщинам нельзя заплетать косы, чтобы лен и волосы девушек росли длиннее и не путались.

Также нельзя сплетничать, ссориться, ругаться.

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Молитва святым равноапостольным Константину и Елене

О предивнии и всехвальнии царие, святии равноапостольнии Константине и Елено! К вам, теплым заступником, возносим наши недостойныя молитвы, яко велие имате дерзновение ко Господу. Испросите у Него мир Церкви и всему миру благоденствие, начальником мудрость, пастырем попечение о пастве, пасомым смирение, старцем желанное упокоение, мужем крепость, женам благолепие, девственником чистоту, детям послушание, младенцем христианское воспитание, больным исцеление, враждующим примирение, обидимым терпение, обидящим страх Божий. Приходящим в храм сей и молящимся в нем святое благословение и всем вся по коегождо прошению полезная, да хвалим и поем Благодетеля всех Бога, в Троице славимаго, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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