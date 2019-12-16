День святой Великомученицы Варвары: что нельзя делать 17 декабря

17 декабря православная церковь почитает память святой Варвары.

Она приняла мученическую смерть за христианскую веру в 306 году в царствование императора Максимиана. Подробнее о празднике, его истории, традициях, как отмечать и что нельзя делать, – в материале OBOZREVATEL.

День святой Варвары: история

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Варвара родилась в Древнем Египте, в городе Илиополь (сейчас Сирия) в конце III века в семье язычников. После смерти жены отец Варвары построил замок, куда заточил свою дочь, чтобы она не смогла общаться с христианами.

Мужчина планировал выдать дочь замуж, но Варвара, которая, находясь в заточении, любовалась миром из окна, сказала, что не желает вступать в брак, а хочет познать мир. Тогда отец разрешил девушке общаться с подругами, полагая, что они вразумят ее выйти замуж.

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Однажды, когда отец находился в путешествии, Варвара познакомилась с христианками, которые рассказали ей о Боге. Девушка вскоре приняла крещение, решив посвятить свою жизнь Иисусу Христу.

Узнав об этом, отец Варвары решил убить дочь, но она спряталась в горах. Он все же нашел девушку и отдал ее под суд правителю города, который пытался склонить Варвару отречься от ее веры.

Но воля девушки была непоколебимой. Варвара была заточена в темницу, где ее поддали пыткам. Однако утром на ее теле не было и следа от них – ночью к ней явился Господь и исцелил от всех ран.

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Мученица Варвара в итоге так и не отреклась от христианства, и отец собственноручно обезглавил ее. В тот же день мужчина был дотла сожжен молнией.

После крещения Руси великомученица Варвара стала одной из известных почитаемых святых. Мощи ее в 6-м веке были привезены в Константинополь, а в 8-м – женой русского князя Михаила Изяславовича, княжной Варварой, – в Киев. По сей день они находятся в соборе святого Владимира.

День святой Варвары: традиции

Святая великомученица Варвара считается покровительницей военных, шахтеров, ремесленников, моряков, торговцев и путешественников. Кроме того, считается, что святая помогает выйти замуж. Перед иконой Святой Варвары просят о женском счастье, об удачном и скором замужестве, о беременности, о защите от внезапной смерти без покаяния, об исцелении от болезней, о здоровье ребенка.

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Кроме того, в день Варвары служат панихиды по умершим.

У славян День Варвары принято праздновать только женщинам. Праздник связан с Саввой (18 декабря) и Николаем (19 декабря) – втроем они образуют целый ритуальный комплекс.

В День Варвары традиционно освящают воду. Раньше было принято идти к полынье за водой хорошо одетыми и причесанными, здороваться и разговаривать с ней, как с живой. Потом на этой воде варили ритуальную кашу, оставляя на ночь в котле. А по застывшей корочке судили о благополучии в семье и урожайности следующего года.

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Девушки в День святой Варвары устраивают гадания на варениках: начинка из сахара сулила сладкую жизнь; монетка означала прибыль и материальное благополучие; укроп – крепкое здоровье; белая нитка – дальнее путешествие, черная – короткую дорогу; кольцо – свадьбу; мука – неудачи.

Приметы в День Варвары

– Накануне дня Варвары много звезд на небе – жди холодов, небо тусклое и хмурое – тепла.

– Если закат яркий и насыщенный, то погода будет солнечная и ясная.

– Теплая погода в день святой Варвары сулила хороший урожай льна.

– Если на улице сильный мороз, то он еще долго продержится.

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День Варвары: что нельзя делать

В День святой Варвары нельзя стирать, белить, месить глину – это считается грехом. Также нельзя прясть и заниматься домашними делами.

В то же время разрешается вышивать, поскольку, по легенде, святая была умелой рукодельницей и вышила ризы самому Иисусу.

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