День святой Варвары: открытки и поздравления в стихах и прозе

17 декабря православная церковь отмечает День памяти святой Великомученицы Варвары, которая в 4-м столетии приняла мученическую смерть за христианскую веру.

Также сегодня с Днем ангела поздравляют всех Варь. OBOZREVATEL публикует открытки и поздравления Варварам с именинами в стихах и прозе.

Укрфото

Именины Варвары: поздравления в стихах

В День святой Варвары

Я зажгу свечу,

И простой молитвы

Слова я прошепчу.

Не прошу я славы,

Власти и богатства,

Детям и родителям

Прошу здоровья, счастья.

Милости, зашиты

Я прошу для них,

Сохрани, Святая,

Любимых и родных.

В день Святой Варвары

К небесам взываю,

Услышь и помоги,

Заступница святая.

"Народна правда"

Пришла к нам сегодня Варвара Святая,

И счастье большое тебе принесла!

Тебе от души я сегодня желаю,

Чтоб вера в душе твоей вечно жила!

Пускай в этот праздник подарит она

Много уюта и света в твой дом,

Чтоб жизнь твоя благ была вечно полна,

Душа пусть заполнится только добром!

sviyazhsk-monastery.ru

Пускай в душе цветет весна,

Чтоб ты, Варюша, улыбалась!

Пусть будет счастья жизнь полна,

Всего, о чем давно мечталось!

Всегда будь, Варенька, здорова,

Купайся в реках позитива!

Знай, не найти такого слова,

Чтоб описать, как ты красива!

takprosto.cc

Для девушки самой божественной

С любовью пишу поздравление,

Будь, Варенька, нежной и женственной

С огромным запасом везения.

Судьба пусть удачною сложится,

Заботы тебя не касаются,

Любовь и удача умножатся

И в жизни твоей не кончаются!

С Днем ангела Варвары: поздравления в прозе

– Дорогая Варенька, поздравляю тебя с этим радостным и счастливым днём. Хочу пожелать, чтобы тебя всегда окружали добрые люди и любящие близкие, чтобы ты была жизнерадостной и весёлой, чтобы в любом деле тебе удавалось достигать успеха и побед, чтобы любовь твоя была светлой и искренней, чтобы удача никогда не покидала тебя.

– Поздравляю, милая Варенька, и от души желаю женского здоровья и счастья, верной удачи и любви. И в народе, и в сказках говорилось, что Варвара – это краса. Желаю тебе всегда оставаться красивой, доброй, чуткой, весёлой, благородной, искренней.

кадр YouTube

– Поздравляю с Днём святой Варвары и от души желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и истинного счастья жизни.

– В День святой Варвары примите искренние пожелания благополучия. Пусть имя ее, как символ мужества и веры, оберегает Вас, а красота нашего мира, так любимая ею, привносит эту красоту в душу, радует своей чистотой и яркими красками.

С Днем Варвары: открытки

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Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря православная церковь почитает память святой Варвары. Она приняла мученическую смерть за христианскую веру в 306 году в царствование императора Максимиана.

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