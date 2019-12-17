День святой Варвары: открытки и поздравления в стихах и прозе

17 декабря православная церковь отмечает День памяти святой Великомученицы Варвары, которая в 4-м столетии приняла мученическую смерть за христианскую веру.
Также сегодня с Днем ангела поздравляют всех Варь. OBOZREVATEL публикует открытки и поздравления Варварам с именинами в стихах и прозе.
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Именины Варвары: поздравления в стихах
В День святой Варвары
Я зажгу свечу,
И простой молитвы
Слова я прошепчу.
Не прошу я славы,
Власти и богатства,
Детям и родителям
Прошу здоровья, счастья.
Милости, зашиты
Я прошу для них,
Сохрани, Святая,
Любимых и родных.
В день Святой Варвары
К небесам взываю,
Услышь и помоги,
Заступница святая.
"Народна правда"
Пришла к нам сегодня Варвара Святая,
И счастье большое тебе принесла!
Тебе от души я сегодня желаю,
Чтоб вера в душе твоей вечно жила!
Пускай в этот праздник подарит она
Много уюта и света в твой дом,
Чтоб жизнь твоя благ была вечно полна,
Душа пусть заполнится только добром!
sviyazhsk-monastery.ru
Пускай в душе цветет весна,
Чтоб ты, Варюша, улыбалась!
Пусть будет счастья жизнь полна,
Всего, о чем давно мечталось!
Всегда будь, Варенька, здорова,
Купайся в реках позитива!
Знай, не найти такого слова,
Чтоб описать, как ты красива!
takprosto.cc
Для девушки самой божественной
С любовью пишу поздравление,
Будь, Варенька, нежной и женственной
С огромным запасом везения.
Судьба пусть удачною сложится,
Заботы тебя не касаются,
Любовь и удача умножатся
И в жизни твоей не кончаются!
С Днем ангела Варвары: поздравления в прозе
– Дорогая Варенька, поздравляю тебя с этим радостным и счастливым днём. Хочу пожелать, чтобы тебя всегда окружали добрые люди и любящие близкие, чтобы ты была жизнерадостной и весёлой, чтобы в любом деле тебе удавалось достигать успеха и побед, чтобы любовь твоя была светлой и искренней, чтобы удача никогда не покидала тебя.
– Поздравляю, милая Варенька, и от души желаю женского здоровья и счастья, верной удачи и любви. И в народе, и в сказках говорилось, что Варвара – это краса. Желаю тебе всегда оставаться красивой, доброй, чуткой, весёлой, благородной, искренней.
кадр YouTube
– Поздравляю с Днём святой Варвары и от души желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и истинного счастья жизни.
– В День святой Варвары примите искренние пожелания благополучия. Пусть имя ее, как символ мужества и веры, оберегает Вас, а красота нашего мира, так любимая ею, привносит эту красоту в душу, радует своей чистотой и яркими красками.
С Днем Варвары: открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря православная церковь почитает память святой Варвары. Она приняла мученическую смерть за христианскую веру в 306 году в царствование императора Максимиана.
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