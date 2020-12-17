День святой Варвары: что нельзя делать в праздник

В четверг, 17 декабря, православная церковь чтит память великомученицы Варвары Илиопольской. Эта святая считается защитницей от внезапной и насильственной смерти, а также заступницей всех женщин.

В народе праздник известен под названиями Варварины морозы, Варварин день, День Варвары. О главных традициях, суевериях, приметах и запретах этого дня рассказывает OBOZREVATEL.

Святая Варвара жила в 3-4 веках в Илиополе Финикийском (сейчас Ливан), во времена правления императора Максимиана. Девушка была очень хороша собой, происходила она из знатной семьи язычников. Отец Варвары, Диоскор, закрыл ее в башне от посторонних взоров.

Во время своего заточения Варвара, изучая мир из окон, пришла к выводу, что сотворить его мог Единый Создатель. Когда отец решил выдать дочь замуж и выпустил из башни, она познакомилась с местными христианами и приняла крещение.

Узнав об этом, Диоскор повел дочь к правителю Илиополя Мартиану. Святую убеждали отречься от христианства, а когда она отказалась, предали жестоким пыткам: били воловьими жилами, растирали раны власяницей (грубая ткань из козьей шерсти, – ред.), обжигали огнем. В итоге Мартиан разрешил отцу Варвары самому свершить суд над ней.

Тогда Диоскор обезглавил свою дочь. Вместе со святой Варварой казнили еще одну мученицу – Иулианию, которая, поразившись стойкости девушки, также объявила себя христианкой. Согласно преданию, впоследствии на Диоскора и Мартиана обрушился гнев Божий – их обоих убила молния.

Мощи святой великомученицы Варвары покоятся в Киеве, во Владимирском соборе Православной церкви Украины: в 1108 году их привезла с собой из Византии жена князя Святополка Изяславича Варвара.

Святой Варваре молятся о детях, исцелении от недугов, а также о разрешении конфликтов с родителями и другими родственниками, об избавлении от уныния, грусти и печали.

Великомученица Варвара считается также защитницей от внезапной смерти без исповеди и причастия; верующие просят у нее заступничества для таких умерших.

На Руси Варварин день считался "бабьим праздником" – великомученица считалась покровительницей всех женщин. Особенно ее почитали беременные, которые молились святой о помощи в родах.

17 декабря обычно начинались сильные холода – за это праздник в народе прозвали Варварины морозы.

В небе звезд не видно – к потеплению.

Заморозки утром – к морозной зиме.

Багровый закат – к ясной и морозной погоде.

Закат заволокли облака – будет много снега.

Дым из печи стелется – к потеплению, вверх идет – к холодам.

Ткать, стирать, белить, работать с глиной, заниматься другими домашними делами.

Ругаться, злиться, конфликтовать, сквернословить.

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