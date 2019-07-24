День святой княгини Ольги: запреты, история и традиции

В Украине 24 июля празднуют день святой равноапостольной княгини Ольги, которая внесла огромный вклад в принятие христианства на Руси.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться читателям с историей этого праздника, а также с традициями, приметами и запретами.

День святой Ольги – история праздника

Святая равноапостольная княгиня Ольга Художник - Николай Бруни/ Википедия

Легендарная женщина стала женой князя Киевского Игоря в 903 году. В "Повести временных лет" ее имя упоминается с момента женитьбы: "И привели ему жену из Пскова именем Ольга". По одной из версий, она принадлежала к роду князей Изборских — одной из древнерусских княжеских династий, а звали варяжским именем Хельга, (Ольга, Вольга). Предание называет родиной Ольги село Выбуты, которое было расположено недалеко от Пскова, где впервые она и повстречалась с будущим супругом.

После женитьбы князь отправился в поход на греков, а вернулся из него уже отцом: родился сын Святослав. Вскоре Игорь был убит древлянами, а его место заняла княгиня, которая мудро правила на протяжении 15 лет.

Святая княгина Ольга Икона / Википедия

С именем Ольги связывают приход христианство в Киевскую Русь, так как в 954 году княгиня совершила паломничество в Константинополь, где приняла святое крещение и получила церковное имя Елена. Ольгу считают покровительницей православной веры.

Благодаря ей начали строить храмы, устанавливать кресты и уничтожать языческую символику. И уже позже ее внук, князь Владимир, крестил Русь.

День святой Ольги – запреты

24 июля ни в коем случае нельзя ссориться и ругаться. При чем не только между собой. Запрещено ругать судьбу, определенные вещи и события. Также под запрет попадает тяжелый труд: уборка, стирка, рукоделие.

День святой княгини Ольги – традиции

Святая Ольга Из книги князя Оболенского. О первоначальной русской летописи

Ежегодно в храмах в этот день проходит праздничное богослужение. Ольгам рекомендуется посетить церковь и помолиться за свое здравие, веру и семью, а также об утешении вдов. Также молодые девушки могут попросить святую об удачном замужестве.

Святая Ольга считается покровительницей милосердия, так как она помогала добрым и наказывала злых. В народе раньше было принято выходить в этот день в поле и заготавливать сено на зиму. Также принято делать поздравления с днем княгини Ольги.

День святой княгини Ольги – приметы

Солнечная погода на святую Ольгу – будет богатый урожай. Дожди льют – можно ждать хорошего улова рыбы.

Когда празднуют день княгини Ольги: эта дата ежегодно попадает на 24 июля, потому легко запомнить это число.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля православная церковь отметила праздник Казанской иконы Божьей Матери. В этот день принято молиться за здоровье близких и мир, а нельзя было выполнять тяжелую работу.

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