День святой княгини Ольги: запреты, история и традиции

В Украине 24 июля празднуют день святой равноапостольной княгини Ольги, которая внесла огромный вклад в принятие христианства на Руси.
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться читателям с историей этого праздника, а также с традициями, приметами и запретами.
День святой Ольги – история праздника
Святая равноапостольная княгиня Ольга
Художник - Николай Бруни/ Википедия
Легендарная женщина стала женой князя Киевского Игоря в 903 году. В "Повести временных лет" ее имя упоминается с момента женитьбы: "И привели ему жену из Пскова именем Ольга". По одной из версий, она принадлежала к роду князей Изборских — одной из древнерусских княжеских династий, а звали варяжским именем Хельга, (Ольга, Вольга). Предание называет родиной Ольги село Выбуты, которое было расположено недалеко от Пскова, где впервые она и повстречалась с будущим супругом.
После женитьбы князь отправился в поход на греков, а вернулся из него уже отцом: родился сын Святослав. Вскоре Игорь был убит древлянами, а его место заняла княгиня, которая мудро правила на протяжении 15 лет.
Святая княгина Ольга
Икона / Википедия
С именем Ольги связывают приход христианство в Киевскую Русь, так как в 954 году княгиня совершила паломничество в Константинополь, где приняла святое крещение и получила церковное имя Елена. Ольгу считают покровительницей православной веры.
Благодаря ей начали строить храмы, устанавливать кресты и уничтожать языческую символику. И уже позже ее внук, князь Владимир, крестил Русь.
День святой Ольги – запреты
24 июля ни в коем случае нельзя ссориться и ругаться. При чем не только между собой. Запрещено ругать судьбу, определенные вещи и события. Также под запрет попадает тяжелый труд: уборка, стирка, рукоделие.
День святой княгини Ольги – традиции
Святая Ольга
Из книги князя Оболенского. О первоначальной русской летописи
Ежегодно в храмах в этот день проходит праздничное богослужение. Ольгам рекомендуется посетить церковь и помолиться за свое здравие, веру и семью, а также об утешении вдов. Также молодые девушки могут попросить святую об удачном замужестве.
Святая Ольга считается покровительницей милосердия, так как она помогала добрым и наказывала злых. В народе раньше было принято выходить в этот день в поле и заготавливать сено на зиму. Также принято делать поздравления с днем княгини Ольги.
День святой княгини Ольги – приметы
Солнечная погода на святую Ольгу – будет богатый урожай. Дожди льют – можно ждать хорошего улова рыбы.
Когда празднуют день княгини Ольги: эта дата ежегодно попадает на 24 июля, потому легко запомнить это число.
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля православная церковь отметила праздник Казанской иконы Божьей Матери. В этот день принято молиться за здоровье близких и мир, а нельзя было выполнять тяжелую работу.
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