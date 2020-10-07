День святой Феклы: что категорически нельзя делать в праздник

В среду, 7 октября, православная церковь почитает память святой Феклы Иконийской – раннехристианской святой, почитаемой в лике равноапостольных.

В народе праздник получил название Фекла Заревница, или также Фекла Запрядальница; наши предки в этот день начинали молотьбу. Подробнее о традициях, истории, приметах праздника, а также о том, что нельзя делать 7 октября, рассказывает OBOZREVATEL.

История праздника: кто такая Фекла Иконийская

Фекла родилась в городе Иконии (сейчас Конья, Турция) в семье знатных язычников. Когда девушке было 18 лет, она обручилась с юношей из богатой семьи, но услышав проповедь прибывшего в город апостола Павла, решила посвятить свою жизнь служению Богу.

Обескураженный жених Феклы попросил правителя арестовать апостола за, что он якобы "воспрещает девам вступать в брак". Фекла тайно приходила в тюрьму к Павлу, подкупая стражей своими драгоценностями.

Святая Фекла родилась в городе Иконии в семье знатных язычников azbyka.ru

Когда об этом узнали, обоих святых отдали под суд правителя города. Согласно апокрифу, Феклу отправили на костер, однако внезапный дождь потушил пламя. Позже ее бросали на растерзание диким зверям, но те не тронули ее, а однажды, когда нетрезвые мужчины хотели изнасиловать святую деву, вдруг, по велению Бога, перед ней появилась гора, в пещере которой девушка и смогла укрыться.

Известно, что позже Фекла вернулась в родной город и обратила в христианство свою мать. Также она исцеляла больных духом и плотью, многих подвигла поверить во Христа. Она дожила до 90 лет и умерла в пещере, скрываясь от языческих жрецов.

Традиции праздника

На Феклу женщины старались заниматься рукоделием, начинали прясть, чтобы весь год в семье было благополучие (отсюда название Запрядальница ).

7 октября было принято предаваться развлечениям, петь, веселиться, но к полуночи зажигать огонь и начинать молотьбу (отсюда пошло прозвище Феклы – Заревница ).

Про Феклу говорили: не плетет волосы Фекла в косу, не завязывает в бабий узел, оттого-то они и торчат у нее в разные стороны. Считалось, что в этот день все, что завяжешь, не развязать потом – ни узел, ни судьбу. Коль полюбили – навсегда, коль женятся – то долгим счастье будет.

В чем помогает святая Фекла

Святой Фекле молятся об излечении ожогов, болезней кожи и глаз, слепоты, паралича, болезней ног. На Кипре есть монастырь в честь святой Феклы с целебным источником. Воду и глину из этого источника используют верующие, которые молятся об исцелении. Известны много таких чудесных случаев.

Первомученицу Феклу просят ходатайствовать у Бога прощение грехов, помощь против нечистой силы, избавление от смерти на войне, защиту от бед и скорбей, исцеление от недугов души и тела.

Ей также молятся о прочном и счастливом браке, о благочестии и чистоте детей, о благополучной старости, благой христианской кончине, о помощи в трудах монашествующим, об укреплении духовных и телесных сил воинов.

По примете, много желудей 7 октября – зима будет мягкой Pixabay

Приметы на 7 октября

Зайцы рано нагуляли жир – к холодной и снежной зиме.

Много желудей – зима будет мягкой, а следующий год – урожайным.

Птицы низко к земле летят – зима будет ранняя и холодная.

Большой урожай рябины – зимой будет холодно.

Если утром туман движется вверх, образуя облака, – к дождю.

Гром в этот день сулит теплую и бесснежную зиму.

Что нельзя делать в день святой Феклы

Ходить в гости, принимать в доме чужих людей или дальних родственников: согласно поверью, это нужно, чтобы весь год быть в хороших отношениях со своими родными, друзьями и знакомыми.

Договариваться о чем-то с кем-то, заключать контракты и сделки – считается, что дела будут неудачны.

Грустить и предаваться безделью.

Заниматься починкой одежды или обуви – это грозит чередой неприятностей.

Закрывать жилище снаружи: в доме в этот день всегда кто-то должен оставаться. По поверью, в этот день через незапертую снаружи дверь входят благополучие, счастье и удача.

Неряшливо выглядеть. Это касается как внешности, так и жилища.

Молитва святой Фекле

О святая угоднице Божия, равноапостольная первомученице Фекло! Подвигом добрым подвизавшися на земли, восприяла еси на Небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтим святую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго, во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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