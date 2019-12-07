День святой Екатерины: как гадать на любовь и счастье

В субботу, 7 декабря, в Украине отмечают большой праздник – день святой великомученицы Екатерины, которую называют покровительницей учащихся и заступницей невест.

Еще наши предки молились ей, чтобы Бог послал хороших мужей. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, как нужно гадать в этот день, чтобы узнать судьбу.

Гадания Вести

День святой Екатерины – простые гадания

Как гадать на украшениях

Гадание на украшениях every-holiday.ru

Нужно положить в миску с крупой серебряные и золотые изделия, а также бижутерию. После этого подумать о том, каким будет жених. Если вытащить золото – будущий муж будет богатым, бижутерия – достаток в семье будет скромным.

Как гадать на хлебе

Положить корочку хлеба под подушку с фразой: "Суженый, ряженый, скорее приходи, я тебя накормлю". Ночью должен присниться жених.

Как гадать на воде

Как гадать на воде nosecret.com.

Нужно набрать воду и умыться одной ладонью, после чего вглядываться в поверхность. Рябь быстро успокоилась – скоро состоится судьбоносная встреча.

Также OBOZREVATEL ранее сообщал, что нельзя делать на день Екатерины, и как поздравить обладательниц этого имени с праздником.

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