День святой Екатерины: что нельзя делать 7 декабря

Православные верующие 7 декабря отмечают День памяти святой Екатерины.

Святая Екатерина – христианская великомученица, покровительница любви и брака. О традициях, истории праздника, как отмечать и что нельзя делать, расскажет OBOZREVATEL.

День Екатерины: история праздника

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Святая Екатерина Александрийская, именуемая также как "невеста Христова", родилась в семье знатных людей в Александрии. Ее мать была тайной христианкой и с раннего детства воспитывала Катерину в христианской вере.

По преданиям, когда девушку крестили, ей приснился сон, в котором сам Господь подарил ей кольцо, обручив ее с собой. А когда Катерина проснулась, обнаружила этот перстень на своей руке. После этого Катерина стала проповедовать христианство и приобщать других к своей вере.

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Известно, что римский император Максимин пытался соблазнить девушку, предлагая ей богатство и славу в обмен на ее любовь. Но Катерина отказалась – за это ее отправили на пытки и в результате казнили.

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День святой Екатерины: традиции и гадания

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Как известно, святая Екатерина является покровительницей семьи и брака.

Тот, кто ищет любовь, 7 декабря должен пойти в церковь и помолиться перед иконой Екатерины.

Девушки в этот день устраивали "вечерницы", чтобы погадать на суженого. Они ломали ветки вишни и ставили их в воду возле икон. Если на ветках до Нового года появлялись цветы, считалось, что скоро девушка выйдет замуж.

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Похожи гадания устраивали и парни: если на вишневых ветках цветы появлялись до Рождества – считалось, что невеста будет скромной. Если же вишня засыхала, то говорили, что жена будет ленивой и сварливой.

Приметы в День святой Катерины

Как и по многим другим праздникам, по дню Катерины пытались предсказать погоду.

В народе ходили пословицы: "Катерина по воді, то Різдво по льоді", "Як на Катерини холодно, то буде голодно", "На святу Катерину ховайся під перину".

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Так, ясная погода на Катерины предвещала морозную и холодную зиму.

Теплая погода 7 декабря означала, что морозы ударят только на Варварин день, то есть после 17 декабря.

Круги возле луны означали холодную погоду в ближайшем времени.

День святой Катерины: что нельзя делать

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Считается, что в день святой великомученицы Екатерины девушкам нельзя выполнять тяжелую физическую роботу и заниматься рукоделием. Кроме того, 7 декабря запрещается жечь костры и разжигать печи.

Также в День Екатерины под запретом шумные гуляния и пьянки, поскольку праздник приходится на Рождественский пост.

7 декабря девушки должны помнить о трех свечах, которые ставят у иконы святой Екатерины. По примете, если их не поставить, то род девушки может оборваться.

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