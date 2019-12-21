День святой Анны 2019: что нельзя делать 22 декабря

22 декабря православная церковь отмечает День святой Анны. В этот день, согласно истории праздника, произошло непорочное зачатие Девы Марии – матери Сына Божьего Иисуса Христа.

В народе День святой Анны также известен как Анна Зимняя. Подробнее о празднике, его истории и традициях, о том, что нельзя делать, – далее в материале OBOZREVATEL.

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День Анны: история

По преданию, Анна и ее муж Иоаким жили в Назарете. Анна отличалась набожностью и милосердием к бедным, у нее долго не было детей, что у древних евреев считалось позором и наказанием за грехи.

Вместе со своим мужем Иоакимом Анна молила Бога о рождении ребенка. В Протоевангелии говорится, что однажды ей явился Ангел Господень, который принес радостную весть от Бога: ее молитва услышана. Архангел Гавриил сказал, что благодаря их дочери Марии будет спасен весь мир.

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Счастливая Анна сразу поспешила в Иерусалим, чтобы выразить Богу сердечную благодарность. Там она встретилась со своим мужем, который также получил весть от Божьего ангела.

День святой Анны: традиции

В народе в День святой Анны принято было молиться святой об исцеленни от бесплодия.

Перед иконой Божией Матери "Нечаянная Радость" молятся об исцелении от душевных недугов, об обращении заблудших, об искуплении грехов, за детей, при глухоте.

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Беременные женщины молятся о благополучных родах и здоровье для себя и малыша.

"На зачатие святой Анны беременным бабам пост": беременным в этот день следовало поститься и в течение суток нельзя было приниматься за какую-либо работу, уходить из дома, следовало особенно беречь дитя в утробе.

У одних славян считалось, что с 22 декабря зима устанавливается окончательно, а у других – что с этого дня начинается Новый год.

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В народе говорили, что с Дня святой Анны волки начинают ходить стаями и становятся особенно опасными, а на Крещение после выстрелов разбегаются.

Девушки 22 декабря обычно устраивали девичники, чтобы согласовать, как праздновать рождественские праздники, и изготовить разные новогодние украшения.

Начиная с Анны Зимней хозяйки приступали к подготовке к праздникам, делали уборку в доме и заготавливали продукты к Рождеству.

Что нельзя делать в День Анны

Женщинам в День святой Анны нельзя шить, вязать, вышивать да и вообще брать иглу или нить в руки – иначе заболит голова.

Кроме того, в этот праздник запрещено стирать и убирать, рекомендуется вовсе отказаться от любой работы.

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Беременным женщинам на Анну Зимнюю нельзя разжигать огонь и переступать через острые предметы, чтобы не навредить малышу.

Поскольку День святой Анны приходится на Рождественский пост, 22 декабря нельзя есть мясо, молоко и молочные продукты. Можно съесть немного рыбы – в Рождественский пост ее едят по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, а в этом году Анна Зимняя приходится как раз на воскресенье.

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