День святой Анастасии: что нельзя делать в праздник
В понедельник, 4 января, православная церковь чтит память великомученицы Анастасии Узорешительницы. Эта святая считается покровительницей беременных и всех невинных узников.
В народе праздник известен как Настасьин день. Женщины в положении в это время вышивали полотенца, которые должны были стать оберегом при родах. Подробнее о главных традициях и приметах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.
Анастасия родилась в 3 веке в Риме. Ее мать быть тайной христианкой и воспитала дочь в своей вере. После ее смерти отец принудил Анастасию выйти замуж за язычника Помплия. Святая, не желая нарушить обет девства и сохранить чистоту, избегала супружеского ложа, объясняя это болезнью.
Переодетая в нищую, она тайно посещала брошенных в темницы христиан, утешала, умывала и кормила больных. После смерти мужа все наследство она направила на милосердные дела.
Благодаря дару врачевания и своей доброте Анастасия помогала облегчить страдания многих заключенных, за что ее называют Узорешительницей.
Узнав о том, что Анастасия – христианка, император Диоклетиан велел ее отвести к главному жрецу, чтобы он склонил ее к язычеству или предал казни. Но святая была непоколебима. Прежде чем подвергнуть Анастасию пыткам, жрец хотел осквернить ее: едва он коснулся святой, сильная боль сжала ему голову и вскоре он умер.
Впоследствии Анастасию морили голодом, но, видя твердость ее веры, решили утопить. Вместе с осужденными преступниками ее отправили в море на корабле с пробоинами. Когда судно стало уходить под воду, узникам явилась мученица Феодотия, управлявшая парусами и направившая корабль к берегу.
Более сотни человек после случившегося чуда уверовали во Христа, и Анастасия крестила их. Тогда правитель области приказал казнить святую на костре – так она приняла мученическую смерть в 304 году.
Тело великомученицы осталось неповрежденным: его захоронила христианка Аполлинария. Когда гонения прекратились, она построила на месте захоронения церковь.Традиции в День Анастасии
Святая Анастасия считается покровительницей беременных, поэтому ей молятся о благополучных родах.
В день памяти мученицы женщины в положении вышивали полотенца, которые служили как оберег при родах.
Традиционно для беременных в этот день варили постную кашу – чтобы болезни обходили стороной.
До Анастасии крестьяне старались закончить все работы по дому и начать заготовку продуктов к Рождеству. В Настасьин день обычно кололи свинью, чтобы спечь колбасы к праздничному столу.
Облака идут против ветра – будет снегопад.
Какая погода на Анастасию, такая будет в октябре.
Много сосулек на крышах – к богатому урожаю.
В реках снизился уровень воды – к засухе летом и плохой рыболовле.
Бить животных – это грозит болезнями и проблемами с ногами.
Заниматься любой работой женщинам – чтобы никто в доме не умер.
Прокалывать уши – долго не заживут.
Ходить босиком и вязать – иначе кто-то из родных может попасть под арест.
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