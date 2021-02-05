День святого Валентина 2021: история, легенды, традиции и приметы праздника влюбленных

День святого Валентина, или День влюбленных, ежегодно отмечается 14 февраля. В 2021 году праздник приходится на воскресенье.

Свое название он получил в честь раннехристианского мученика, святого Валентина, который, согласно легенде, был священником, тайно венчавшим влюбленные пары. В этот день принято поздравлять близких, дарить им подарки и особые открытки – валентинки. Подробнее о традициях и истории праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

История Дня Валентина

До наших дней дошло крайне мало сведений о жизни святого Валентина. В церковной литературе упоминаются несколько священников-мучеников с таким именем, которые пострадали от рук гонителей христиан в Римской империи около 3 века.

В сборнике житий 13-го века "Золотая легенда", написанном архиепископом Генуи Иаковом Ворагинским, говорится, что святой Валентин был обезглавлен за отказ отречься от Христа перед императором Клавдием II.

День святого Валентина как праздник влюбленных стали отмечать в 14 веке. По народному поверью, в этот день птицы начинают искать себе пару.

Святой Валентин, предположительно, жил в 3 веке нашей эры Top-Antropos.com

Легенды о святом Валентине

В поздние средние века в Англии и Франции стали появляться легенды о Валентине – священнике и полевом враче, который тайно венчал влюбленных и был казнен за это. Так, в те времена якобы Клавдий II запретил своим воинам жениться, чтобы они не отвлекались от службы.

Когда власти узнали о деятельности святого, его бросили в темницу. Там он встретил Юлию – прекрасную дочь тюремного надзирателя. Перед казнью святой оставил для девушки валентинку с признанием в любви, которую подписал "Твой Валентин". Она была прочитана уже после казни над святым, которая произошла 14 февраля 269 года.

День святого Валентина как праздник влюбленных стали отмечать в 14 веке Unsplash

Другая легенда гласит, что Валентин был тайным христианином – патрицием, который обращал в истинную веру и своих слуг. Однажды он венчал двоих из них, но все трое были схвачены стражей. Валентин как представитель знатного рода мог избежать казни, но не его слуги.

Тогда, чтобы поддержать их, святой решил написать им письма в форме красных сердец, символизирующих христианскую любовь. Послания обреченным влюбленным должна была передать слепая девочка, но внезапно Валентин сам пришел в темницу и уговорил воинов отпустить его подопечных взамен на его жизнь. Перед своей казнью святой передал письмо слепой девочке, которая после этого исцелилась.

В День Валентина принято дарить особые открытки – валентинки Unsplash

Традиции в День святого Валентина

14 февраля пары отмечают праздник романтики. Влюбленные дарят друг другу подарки, цветы и валентинки, признаются в любви.

По традиции многие в этот день отправляются на свидание в кафе или ресторан либо устраивают романтический ужин дома.

Часто влюбленные назначают на 14 февраля бракосочетание, полагая, что тогда семейная жизнь будет счастливой, гармоничной и благополучной.

Католическая и православная церковь в День святого Валентина никаких особых богослужений не проводят, считая его празднование исключительно народной традицией.

14 февраля пары отмечают праздник романтики Unsplash

Приметы в День святого Валентина

Чтобы сбылось желание, необходимо купить любимые цветы и опустить один из них в речку или озеро, при этом думая о своей мечте.

Незамужние девушки утром в День Валентина идут на улицу и смотрят в небо: если в нем много птиц – женихов также будет много.

Встретить утром в День влюбленных, выходя из дома, женщину с малышом в коляске – к пополнению или ко встрече со своей "половинкой". Если же детей двое или трое – это сулит счастливое замужество.

Увидеть собаку, которая обнюхивает обувь, – супруг будет верным и преданным. А вот встреча с котом предвещает легкомысленного мужа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно подарить девушке и парню ко Дню святого Валентина. Также были названы идеи необычных подарков к празднику влюбленных, а также подарков и украшений своими руками.