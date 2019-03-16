День Святого Патрика: когда отмечают и что нужно знать о празднике

В воскресенье, 17 марта, в англоязычных странах, особенно в Ирландии, Британии и США, отмечают День святого Патрика. В Украине и других странах ему уделяют внимание неофициально, но не обходят стороной.

OBOZREVATEL выяснил историю, традиции и обычаи, а также символы этого яркого праздника, который у многих ассоциируется с лепреконами.

История Дня святого Патрика

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В Ирландии этот день сделали национальным праздником в начале XVII века. В частности, католическая церковь включила его в литургический календарь. Празднуют День святого Патрика 17 марта.

Что это за событие

День святогоПатрика символизирует принятие христианства в Ирландии и культурное наследие страны в целом. Принято проводить парады, надевать зеленую одежду с трилистниками и веселиться. Христиане посещают церковные службы, а также смягчаются ограничения, связанные с постом.

Это официальный государственный праздник в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат, и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Кто такой святой Патрик

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Существует мнение, что Патрик родился в римской Британии в местечке Bannaventa, однако ни точной даты рождения, ни других подробностей об этом нет. В 16 лет он был похищен ирландскими разбойниками и доставлен в качестве раба. В детстве и юношестве он не знал христианского бога, но за годы рабства обратился к нему.

Позже он стал священнослужителем, получил сан дьякона, чтобы стать епископом. В Ирландию уже в этом сане он прибыл в 431—432 году и развернул активную деятельность по христианизации страны. Нет информации о точном месте захоронения. 17 марта считается днем поминовения святого Патрика.

Обычаи и традиции

В День святого Патрика принято устраивать яркие парады. Люди наряжаются в зеленую одежду, некоторые ежегодно планируют паломничество в Чистилище на острове Стейшн в графстве Донегол.

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По преданиям, Патрик совершил в этом месте одно из чудес – изгнал всех змей. Они напали на него во время поста, но не смогли одолеть, потому что святой бросил их в океан.

В Ирландии принято пить хотя бы рюмку спиртного в баре, что даже получило название "Чарка Патрика". По преданиям, нужно положить в бокал с виски лист клевера.

Символы праздника

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Зеленый цвет является главным символом праздника. Он означает цвет весны, трилистника и самой Ирландии. Ветка трилистника и ирландский флаг являются главным украшением в День святого Патрика.

Также символом считаются лепреконы, однако они стали таковыми уже после того, как это праздник перестал считаться исключительно религиозным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 11 марта начался главный и самый древний церковный пост - Великий пост, который будет длиться до 27 апреля.

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