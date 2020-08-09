День святого Пантелеймона 2020: что обязательно нужно сделать

Православные верующие 9 августа почитают память Пантелеймона Целителя – христианского святого, великомученика, безмездного целителя и врача.

С этим днем издавна было связано множество разных традиций. OBOZREVATEL предлагает узнать, что можно и нужно сделать в этот день.

Что нужно сделать в День Пантелеймона Целителя?

В День Пантелеймона рекомендуется посетить храм, причаститься и исповедоваться. Стоит уделить время мыслями о духовном и делать как можно больше добра.

Поскольку святой Пантелеймон был целителем, в день его памяти принято молиться о своем здоровье и о здоровье своих близких.

Одной из самых сильных молитв 9 августа считается "Живые мощи": ее можно читать и в другие дни.

В День Пантелеймона Целителя стоит прочитать молитву святому: "Пантелеймон, исцелитель и врачеватель душ человеческих, моли Бога о нас в этот день, яко же и мы молим Его о прощении грехов и даровании здравия нам и детям нашим. Проси Отца Небесного об исцелении наших болезней, о продлении века нашего и родителей наших. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь".

Пантелеймон Целитель – покровитель врачей, больных, военных. К нему обращаются с молитвами об исцелении как телесных, так и духовных ран.

Этот день наши предки старались посвящать добрым делам, помощи тому, кто в ней нуждается.

Издавна на Пантелеймона молились, устраивали праздничные застолья, а также по традиции пекли пироги с первой капустой: ими угощали детей, больных и нищих.

Знахари собирали целебные травы и цветы: запасы таких трав считались наделенными особой силой.

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