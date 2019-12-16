День святого Николая: топ-5 популярных гаданий на любовь

19 декабря православные верующие отмечают День святого Николая. По народному поверью, ночью в этот день святой спускается с небес и помогает всем нуждающимся, обиженным и обездоленным, разгоняя темные силы.

Именно День Николая Чудотворца считается сильным магическим днем, поэтому девушки издавна очень ждали этого праздника, чтобы погадать на женихов и помолиться о счастливом замужестве. Самые популярные гадания ко Дню святого Николая – далее в материале OBOZREVATEL.

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1. Гадание на обручальном кольце

Чтобы в День Николая погадать на замужество с помощью обручального кольца, попросите его у замужней, счастливой в браке женщины, возьмите стакан с водой и подвесьте над ним это кольцо на собственном волоске.

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Так, если оно ударится о край стакана, то в этом году девушка замуж не выйдет; если кольцо быстро крутится, не касаясь стакана, то скоро ждать свадьбы; но если кольцо движется медленно, то девушке суждено выйти замуж дважды.

2. Гадание на ветке вишни

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Это одно из самых безобидных и простых гаданий в День Николая. Чтобы погадать на ветке вишни, следует срезать такую ветку с дерева и поставить в вазу с водой. Если к Пасхе ветка расцветет – быть замужеству, если нет, то придется еще подождать.

3. Гадание на имя суженого

В День Николая Угодника также гадают на имя суженого. Для этого берут бумагу и режут на несколько полосочек. На каждой быстро, не задумываясь, какое пришло на ум, пишут мужское имя.

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Записки закручивают и кладут под подушку, перед этим хорошо перемешав их. А утром, едва открыв глаза, вытаскивают. Имя на выпавшей полоске бумаге и будет именем будущего жениха.

4. Гадание на сон

Говорят, что в ночь перед Днем Николая Чудотворца снятся вещие сны. Такой сон очень важно запомнить, а накануне можно даже загадать заветное желание.

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К примеру, перед сном сказать: "Суженый-ряженный, приди ко мне испить водицы" – и поставить у кровати стакан воды. То, что приснится, лучше истолковать без сонников.

5. Молитвы святому Николаю Угоднику

У святого Николая Чудотворца часто просят любви, ему также молятся о замужестве и детях. Причем просить об исполнении желания могут не только незамужние женщины.

В этот день рекомендуется сходить в церковь, помолиться Николаю Угоднику и поставить свечу у его иконы, попросив о заветном, например, о счастливой семейной жизни, о здоровье. Нужно верить, что святой продолжает творить чудеса.

"Сегодня"

Отметим, в старину существовал еще один интересный обычай, с помощью которого стремились избавиться от так называемого "венца безбрачия", одиночества, болезни. Для этого нужно было сделать чучело коня небольших размеров, из чего угодно. Чучело обвязывали красными ленточками и сжигали на улице. В огонь также бросали старые вещи, разные бумаги, чеки и, в качестве символа женского одиночества, прядь волос.

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