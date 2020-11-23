День святого Николая: когда детям кладут подарки под подушку

Подарки для детей ко Дню святого Николая принято прятать под подушку или в чулок заранее, в канун 19 декабря.

Этот обычай связывают с историей о том, как святитель Николай, еще когда был епископом, спас трех девушек из бедной семьи от бесчестия. Поскольку они не имели приданого, отец их, по обычаям того времени, хотел отправить дочерей зарабатывать на жизнь блудом.

По преданию, Николай, узнав об этом, решил помочь сестрам, воспользовавшись своим богатым наследством. Три ночи подряд святой незаметно через окно подбрасывал кусок золота в комнату девушек.

Все дети особенно ждут Дня святого Николая, чтобы утром в праздник найти у себя подушкой подарок: книгу, игрушку или сладости. Многие родители учат, что святой в течение года следит за поведением ребенка и приносит подарки только послушным, а непослушным оставляет розги.

Поздравлять с Днем святого Николая таким образом можно не только детей, но и взрослых. Жене / мужу также можно оставить под подушкой приятный сюрприз: хорошую косметику, любимую шоколадку, набор для душа или, например, что-то из одежды.

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