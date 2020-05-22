День святого Николая Чудотворца: молитва, изменяющая судьбу

Православные христиане 22 мая чтят память одного из самых почитаемых святых – Николая Чудотворца. Святой Николай славится множеством сотворенных им чудес, он считается покровителем больных, обездоленных, путников и осужденных.

Николаю Угоднику молятся об избавлении от голода, исцелении от болезни, о защите в пути, о замужестве и семейном счастье. Одной из самых известных молитв святому Николаю является молитва, изменяющая судьбу. К празднику OBOZREVATEL публикует текст этой сильной молитвы.

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Молитва святому Николаю, которая изменяет судьбу

С помощью этой молитвы можно попросить святого Николая Чудотворца об изменении предназначенной ему судьбы; о покровительстве в делах и в работе; об исцелении души и тела. Также с этой молитвой обращаются к святому Николаю за умиротворением души умершего близкого и за успокоением своей.

Молитва, изменяющая судьбу, читается в течении 40 дней подряд. Молиться желательно перед иконой Николаю Угоднику в полном одиночестве, а во время прочтения следует быть искренним.

Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче Христов Отче Николае! Миру всему источая многоценное милости миро и неисчерпаемое чудес море, крепости духовные уставляеши, и я восхваляю тя любовцю, преблаженне Святителю Николае: ты же яко имея дерзновение ко Господу, от всяких мя бед свободи, да зову ти: Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Молитва святому Николаю, изменяющая судьбу Иллюстративное фото / Pixabay

Ангела образом, земнаго суща естеством яви всея твари Создателя; благоплодную бо доброту души твоея провидев, преблаженне Николае, научи всех вопити тебе сице:

Радуйся, во одеяниях ангельских рожденный, якоже во плоти чист; радуйся, и водою и огнем крещеный, яко же во плоти свят. Радуйся, рождением своим родителей удививый; радуйся, силу душевную абие по рождестве явивый. Радуйся, саде земли обетования; радуйся, цвете Божественнаго саждения. Радуйся, лозо добродетельная винограда Христова; радуйся, древо чудоточное рая Иисусова. Радуйся, крине райского прозабения; радуйся, миро Христова благоухания. Радуйся, яко тобою отгонится рыдание; радуйся яко тобою приносится радование. Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, образе агнцев и пастырей; радуйся, святое очистилище нравов. Радуйся, добродетелей великих вместилище; радуйся, святыни чистое и честное жилище! Радуйся, светильнице всесветлый и вселюбимый; радуйся, свете златозарный и непорочный! Радуйся, достойный Ангелов собеседниче; радуйся, добрый человеков наставниче! Радуйся, правило веры благочестивыя; радуйся, образе кротости духовныя! Радуйся, яко тобою от страстей телесных избавляемся; радуйся, яко тобою слодостей духовных исполняемся! Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, избавление от печали; радуйся, подаяние благодати. Радуйся, нечаемых зол прогонителю; радуйся, желаемых благих насадителю. Радуйся, скорый утешителю в беде сущих; радуйся, страшный наказателю обидящих. Радуйся, чудес пучина, Богом излиянная; радуйся, закона Христова скрижаль Богом писанная. Радуйся, крепкое подающих возведение; радуйся, право стоящих утверждение. Радуйся, яко тобою всякая лесть обнажается; радуйся, яко тобою всякая истина сбывается. Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, всяких исцелений источниче; радуйся, лютее страждущих помощниче!

Радуйся, заре, сияющая в нощи греховной блуждающим; радуйся, росо неботочная в знои трудов сущим! Радуйся, подовая требующим благостроение; радуйся, уготовляяй просящим изобилие! Радуйся, многажды прошение предваряй; радуйся, старым сединам силу обновляй! Радуйся, многих заблуждений от пути истиннаго обличителю; радуйся, таин Божиих верный служителю. Радуйся, яко тобою зависть попираем; радуйся, яко тобою благонравное житие исправляем. Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, от убожества вечнаго изымали; радуйся, богатство нетленное подаваяй! Радуйся, брашно негиблющее алчущим правды; радуйся, питие неисчерпаемое жаждущим жизни! Радуйся, от мятежа и брани соблюдаяй; радуйся, от уз и пленения освобождаяй! Радуйся, преславней в бедах заступниче; радуйся, превеликий в напастях защитниче! Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, озарение Трисолнечнаго света; радуйся, деннице незаходимого солнца! Радуйся, свече, Божественным пламенем возженная; радуйся, яко угасил еси бесовский пламень нечестия! Радуйся, молние, ереси пожигающая; радуйся, громе, устрашающий соблазняющих! Радуйся, истиннаго научителю разума; радуйся, таинственнаго изъявителю ума! Радуйся, яко тобою попрано поклонение твари; радуйся, яко тобою научимся поклонятися Творцу в Троице! Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, всех добродетелей зерцало; радуйся, всех притекающих к тебе крепкое забрало! Радуйся, по Бозе и Богородице, все наше упование; радуйся, телес наших здравие и душ спасение! Радуйся, яко тобою от вечныя смерти освобождаемся; радуйся, яко тобою бесконечныя жизни сподобляемся! Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче Христов Отче Николае! Миру всему источая многценное милости миро и неисчерпаемое чудес море, крепости духовные уставляеши, и я восхваляю тя любовцю, преблаженне Святителю Николае: ты же яко имея дерзновение ко Господу, от всяких мя бед освободи, да зову ти: Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Ранее OBOZREVATEL публиковал молитвы святому Николаю о здравии, о любви, о замужестве и другие.