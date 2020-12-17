День святого Николая Чудотворца: что нельзя делать в праздник

В субботу, 19 декабря, православные верующие в Украине и других странах мира отмечают День памяти Николая Чудотворца.

Этот святой считается защитником моряков, военных, земледельцев, торговцев, путешественников, невинно осужденных, а также детей, которые каждый год ждут подарок от Николая. О главных традициях и о том, что нельзя делать в праздник, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

По преданиям, святой Николай родился в 270 году в богатой семье в Римской империи, в греческом городе-колонии Патара в Ликии (сейчас территория Турции). Его родители были глубоко верующими христианами и крестили сына сразу после его рождения. В совсем юном возрасте Николай решил посвятить свою жизнь Богу. Он переехал в Миру, где был рукоположен в священники.

Свое богатое наследство Николай раздал бедным, а позже стал епископом в Мирах. Он прославился как добрый, кроткий и отзывчивый человек, великий Божий угодник и чудотворец.

Так, по преданию, во время паломничества в Иерусалим святой молитвой успокоил бурю в море, а однажды спас от казни трех невинно осужденных мужчин. Также святитель Николай одаривал детям сладостями и прятал монетки в их башмачках.

Как-то раз он узнал, что три бедные сестры, не имевшие приданого, по велению отца должны были отправиться зарабатывать на жизнь распутством. Три ночи подряд Николай подбрасывал в их окно по куску золота, чем спас девушек от бесчестия.

Николай Чудотворец умер в глубокой старости в середине 4-го века. Благодаря мощам святителя, которые покоятся в Бари (Италия), по преданию, исцелилось множество людей.

19 декабря верующие отправляются в церковь, чтобы помолиться святому. Николая Угодника просят об исцелении болезней, защите в дороге, хорошем урожае, любви и благополучии в семье, помощи в трудных жизненных обстоятельствах.

В праздник принято помогать ближним, давать милостыню нуждающимся и дарить друг другу подарки.

По традиции, послушные дети в День святого Николая находят сюрприз под подушкой, а непослушные – розги.

Считается, что Чудотворец поможет в исполнении желания, если загадать его в этот день.

В День Николая продолжается Рождественский пост, однако разрешается съесть рыбы и выпить немного вина. Также хозяйки подают к столу специальные пряники – "Миколайчики".

Иней – к богатому урожаю.

Какой Никола Зимний, такой и Никола Вешний (22 мая).

Сколько снега 19 декабря, столько травы будет весной.

Солнечная морозная погода – к неурожаю.

Ясно и холодно – летом будет богатый урожай.

Заниматься работой по дому: шить, стирать, убирать.

Отказывать в помощи.

Ссориться, ругаться, спорить, злиться, завидовать.

Ругать детей.

Брать и давать деньги в долг – это считается дурной приметой.

Стричь волосы. По поверью, этого не стоит делать в церковные праздники.

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