День святого Николая 2019: оригинальные поздравления и открытки

19 декабря православные христиане отмечают светлый праздник День святого Николая, который особенно любят дети.
В этот день малышам, которые хорошо вели себя в течение года, принято дарить подарки и сладости. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, как можно оригинально поздравить в День святого Николая.
День святого Николая – поздравления в стихах
С Днем святого Николая!
Достатка в доме вам желаю.
Чтоб Николай святой принес
Подарков вам желанных воз.
Еще — пусть радость засияет
Звездой счастливой в этот день.
Прочь пусть печали прогоняет
И самой малой грусти тень!
***
Под подушку загляни –
Там подарочек найди,
От святого Николая
Милость пусть придет большая!
В праздник этот чудеса
Открывают нам глаза,
Чтобы счастливы мы были
И друг друга чтоб любили.
***
Он в Европе — Санта Клаус,
Здесь — Святитель Николай,
Но каким бы ни был статус —
С ним в игрушки не играй!
Всех детей, что год прошедший
Хорошо себя вели,
Ночью зимнею и снежной
Он подарком наградит,
Кто родителей не слушал
И весь год упрямым был —
те подарки не получат —
Николай о них забыл,
Чтоб с ним снова подружиться,
Нужно всех родных любить,
С прилежанием учиться
И воспитанными быть!
День святого Николая – поздравления в прозе
Поздравляю с Днем Святого Николая. Желаю жить в достатке, мире, благополучии, любви и постоянном окружении приятными людьми, желаю совершенствоваться с каждым днем и делать только добрые дела. Пусть Святой Николай подарит вдохновение, укрепит веру, поселит в сердце надежду и пошлет в твою жизнь удачу.
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В День Святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, свершения заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, отменного здоровья и домашнего уюта.
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Поздравляем со светлым праздником святого Николая, желаем Вам и Вашей семье обрести в его лице надежного заступника и помощника, пусть он оберегает Вас от бед и напастей, будьте всегда здоровы, успешны и благополучны.
День святого Николая – открытки
Ранее OBOZREVATEL сообщал, когда появился праздник День святого Николая, а также, какие существуют обычаи и традиции, что нельзя делать в этот день.
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