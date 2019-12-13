День святого Николая 2019: оригинальные поздравления и открытки

19 декабря православные христиане отмечают светлый праздник День святого Николая, который особенно любят дети.

В этот день малышам, которые хорошо вели себя в течение года, принято дарить подарки и сладости. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, как можно оригинально поздравить в День святого Николая.

День святого Николая – поздравления в стихах

С Днем святого Николая!

Достатка в доме вам желаю.

Чтоб Николай святой принес

Подарков вам желанных воз.

Еще — пусть радость засияет

Звездой счастливой в этот день.

Прочь пусть печали прогоняет

И самой малой грусти тень!

***

Под подушку загляни –

Там подарочек найди,

От святого Николая

Милость пусть придет большая!

В праздник этот чудеса

Открывают нам глаза,

Чтобы счастливы мы были

И друг друга чтоб любили.

***

Он в Европе — Санта Клаус,

Здесь — Святитель Николай,

Но каким бы ни был статус —

С ним в игрушки не играй!

Всех детей, что год прошедший

Хорошо себя вели,

Ночью зимнею и снежной

Он подарком наградит,

Кто родителей не слушал

И весь год упрямым был —

те подарки не получат —

Николай о них забыл,

Чтоб с ним снова подружиться,

Нужно всех родных любить,

С прилежанием учиться

И воспитанными быть!

День святого Николая – поздравления в прозе

Поздравляю с Днем Святого Николая. Желаю жить в достатке, мире, благополучии, любви и постоянном окружении приятными людьми, желаю совершенствоваться с каждым днем и делать только добрые дела. Пусть Святой Николай подарит вдохновение, укрепит веру, поселит в сердце надежду и пошлет в твою жизнь удачу.

***

В День Святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, свершения заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, отменного здоровья и домашнего уюта.

***

Поздравляем со светлым праздником святого Николая, желаем Вам и Вашей семье обрести в его лице надежного заступника и помощника, пусть он оберегает Вас от бед и напастей, будьте всегда здоровы, успешны и благополучны.

День святого Николая – открытки

Ранее OBOZREVATEL сообщал, когда появился праздник День святого Николая, а также, какие существуют обычаи и традиции, что нельзя делать в этот день.

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