День святого Николая 2018: как оригинально поздравить

19 декабря православные христиане отмечают День святого Николая. Этот праздник особенно сильно любят дети, поскольку именно они получают подарки.

В этот день послушным детям принято дарить сладости, а вот те, кто вел себя плохо находят под подушкой розги. OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные поздравления на День святого Николая в стихах.

В день Святого Николая

Пожелаю волшебства!

Пусть все то, чего желаешь,

Все исполнилось сполна!

А еще тебе подарков

Этот день пусть принесет:

Радости, эмоций ярких,

Жизнь без хлопот и забот.

InfoResist

За окном зима гуляет,

Под подушкой ждет сюрприз.

В этот праздник я желаю,

Чтобы все мечты сбылись.

Счастья, крепкого здоровья,

И удачи через край.

Принесет пусть чудо снова

Добрый святой Николай!

Журнал Житомира

В День святого Николая

Я желаю от души

Долгих лет и процветанья,

Мира, счастья и любви!

Пусть святой тебе поможет,

Подтолкнет, укажет путь.

Пусть мечту твою исполнит,

В сторону прогонит грусть!

Этот день станет началом

Яркой жизни и судьбы,

И триумфа, и свершений

И чудес, и красоты!

Телеграф

Как ранее писал OBOZREVATEL, 28 ноября начался Рождественский пост. Он закончится в ночь под Рождество 6 января, длится сорок дней и называется в Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий пост. Также его часто называют Филипповым постом, потому что начинается он после 27 ноября — дня памяти святого апостола Филиппа.