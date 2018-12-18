День святого Николая 2018: как оригинально поздравить

19 декабря православные христиане отмечают День святого Николая. Этот праздник особенно сильно любят дети, поскольку именно они получают подарки.
В этот день послушным детям принято дарить сладости, а вот те, кто вел себя плохо находят под подушкой розги. OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные поздравления на День святого Николая в стихах.
В день Святого Николая
Пожелаю волшебства!
Пусть все то, чего желаешь,
Все исполнилось сполна!
А еще тебе подарков
Этот день пусть принесет:
Радости, эмоций ярких,
Жизнь без хлопот и забот.
InfoResist
За окном зима гуляет,
Под подушкой ждет сюрприз.
В этот праздник я желаю,
Чтобы все мечты сбылись.
Счастья, крепкого здоровья,
И удачи через край.
Принесет пусть чудо снова
Добрый святой Николай!
Журнал Житомира
В День святого Николая
Я желаю от души
Долгих лет и процветанья,
Мира, счастья и любви!
Пусть святой тебе поможет,
Подтолкнет, укажет путь.
Пусть мечту твою исполнит,
В сторону прогонит грусть!
Этот день станет началом
Яркой жизни и судьбы,
И триумфа, и свершений
И чудес, и красоты!
Телеграф
Как ранее писал OBOZREVATEL, 28 ноября начался Рождественский пост. Он закончится в ночь под Рождество 6 января, длится сорок дней и называется в Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий пост. Также его часто называют Филипповым постом, потому что начинается он после 27 ноября — дня памяти святого апостола Филиппа.