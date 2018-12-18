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День святого Николая 2018: как оригинально поздравить

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19 декабря православные христиане отмечают День святого Николая. Этот праздник особенно сильно любят дети, поскольку именно они получают подарки.

В этот день послушным детям принято дарить сладости, а вот те, кто вел себя плохо находят под подушкой розги. OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные поздравления на День святого Николая в стихах.

День святого Николая 2018: как оригинально поздравить
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В день Святого Николая

Пожелаю волшебства!

Пусть все то, чего желаешь,

Все исполнилось сполна!

А еще тебе подарков

Этот день пусть принесет:

Радости, эмоций ярких,

Жизнь без хлопот и забот.

День святого Николая 2018: как оригинально поздравить

InfoResist

За окном зима гуляет,

Под подушкой ждет сюрприз.

В этот праздник я желаю,

Чтобы все мечты сбылись.

Счастья, крепкого здоровья,

И удачи через край.

Принесет пусть чудо снова

Добрый святой Николай!

День святого Николая 2018: как оригинально поздравить

Журнал Житомира

В День святого Николая

Я желаю от души

Долгих лет и процветанья,

Мира, счастья и любви!

Пусть святой тебе поможет,

Подтолкнет, укажет путь.

Пусть мечту твою исполнит,

В сторону прогонит грусть!

Этот день станет началом

Яркой жизни и судьбы,

И триумфа, и свершений

И чудес, и красоты!

День святого Николая 2018: как оригинально поздравить

Телеграф

Как ранее писал OBOZREVATEL, 28 ноября начался Рождественский пост. Он закончится в ночь под Рождество 6 января, длится сорок дней и называется в Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий пост. Также его часто называют Филипповым постом, потому что начинается он после 27 ноября — дня памяти святого апостола Филиппа.

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