День святого Никиты: что нельзя делать 13 февраля

В субботу, 13 февраля, православная церковь в Украине почитает память святых мучеников Кира и Иоанна, а также святителя Никиты Печерского.

Этот день в народном календаре известен как День Никиты, или Никитин день, Никита Пожарник: многие приметы 13 февраля связаны именно с огнем. О главных традициях и запретах праздника рассказывает OBOZREVATEL.

Святые мученики Кир и Иоанн

Святой мученик Кир Александрийский был первым врачом в Александрии. Он не только безвозмездно лечил своих пациентов, но и силой веры и молитвы обращал в христианство многих язычников. Во время гонений при Диоклетиане Кир удалился в пустыню, где принял иночество и продолжил исцелять больных.

Но однажды он узнал, что гонители схватили святую Афанасию с тремя ее дочерьми Феоктистой, Феодотией и Евдоксией. Он и его ученик Иоанн отправились в город Каноб в Нижнем Египте, чтобы поддержать мучениц. Они были схвачены и на глазах у исповедниц подвергнуты тяжелым мучениям, однако оставались верны Христу.

Затем мучители стали пытать Афанасию с ее дочерьми и в итоге, за твердый отказ отречься от веры, их обезглавили. Святые Кир и Иоанн приняли такую же мученическую смерть вслед за ними. Это произошло в 311 году.

Святые Кир и Иоанн приняли мученическую смерть в 311 году azbyka.ru

Никита Печерский

Святитель Никита Печерский, епископ Новгородский родился в Киеве. В юношестве он принял монашеский постриг и ушел в затвор. Как указано в Киево-Печерском патерике (сборник рассказов об основании Киево-Печерского монастыря), Никита подвергся искушению дьявола и не выдержал: бес принудил его прекратить читать Евангелие. Однако, когда нечистого изгнали из монаха, он предался смирению, воздержанию и послушанию и превзошел многих в добродетели.

В 1096 году Киевский митрополит Ефрем возвел Никиту в сан епископа и назначил на новгородскую кафедру. За время епископства святителя Никиты были построены несколько храмов, также в летописях говорится о чудесах: в частности, однажды он молитвой остановил пожар и призвал дождь. Умер святитель в 1108 году и был погребен в Софийском соборе в Новгороде.

В 1096 году святитель Никита Печерский стал епископом Новгородским azbyka.ru

Традиции в День Никиты

В народе святитель Никита считался защитником от огня, молний и сильной жары (отсюда название праздника – Никита Пожарник ). По этой причине многие приметы 13 февраля были связаны с огнем.

На Никиту люди старались уберечь дом от лешего. Особенно наши предки боялись, что он оседлает конька на крыше и призовет "худые ветра" к крыльцу – тогда якобы дом может пошатнуться. Поэтому полагалось особенно внимательно присматривать за жилищем.

Многие приметы 13 февраля были связаны с огнем Pixabay

Что нельзя делать в День святого Никиты

Громко разговаривать, чтобы не призвать нечистую силу и неприятности.

Выходить из дома без особой надобности – суеверные люди говорят, что иначе порча пристанет. Если выйти все-таки надо, хотя бы кто-то один должен остаться дома. В пустом жилище, по поверью, леший мог напроказничать.

Издавна считалось, что на Никиту нельзя "играть" с огнем в прямом и переносном смысле этого выражения. Ссоры, споры, крики, злость, согласно поверью, грозят на весь век нищетой и одиночеством.

В прежние времена на День Никиты даже суда не назначали: считалось, что преступник может быть оправдан, а честный человек – получить приговор.

Солнце в кругах в День Никиты – к большому урожаю Pixabay

Приметы 13 февраля

Дрова в печи дымят и плохо загораются – к потеплению. Сильная тяга – к морозу.

Огонь красный – к холоду, белый – к теплу.

Солнце в кругах – к большому урожаю.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля православные в Украине будут отмечать Сретение Господне – большой христианский праздник, посвященный принесению маленького Иисуса Христа в Иерусалимский храм.