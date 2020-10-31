День святого Луки: традиции, приметы, что нельзя делать 31 октября

В субботу, 31 октября, Православная Церковь почитает память святого Луки – апостола от семидесяти, сподвижника апостола Павла. Он также считается первым в истории иконописцем: по преданию, именно святой Лука написал первую икону Божьей Матери.

В народе праздник известен под названием Луков день. О том, какие традиции и приметы принято соблюдать, что можно и что нельзя делать 31 октября, рассказывает OBOZREVATEL.

История праздника

Святой Лука при жизни был врачом и знатоком права. Согласно преданию, в числе семидесяти учеников Иисуса Христа еще при земной жизни Спасителя он был послан на первую проповедь о Царствии Небесном. Позже Лука сопровождал святого Павла в его путешествиях. В городе Фивы в Греции апостол в возрасте 84 лет принял мученическую смерть – был повешен на дереве.

Лука почитается как автор одного из четырех Евангелий и Деяний святых апостолов. В православии и католицизме святой считается первым иконописцем, покровителем врачей и живописцев. По легенде, он написал первую икону Пресвятой Богородицы. Его авторству приписываются Владимирская Богоматерь, Ченстоховская икона Божьей Матери, Сумельская и Киккская иконы.

Святой Лука был апостолом от семидесяти и сподвижником апостола Павла icons.pstgu.ru

Традиции в Луков день

Святому Луке молятся о добрых отношениях в семье, о мире и любви между супругами. Также в старину к нему обращались за помощью земледельцы.

В Луков день устраивали луковые ярмарки. Также старались есть больше лука – считалось, что это помогает укрепить иммунитет, защититься от простуды и даже излечиться от хронических заболеваний.

Девушки плели косы из лука и подвешивали их к потолку для хранения. При чистке лука плакали: считалось, что в таком плаче очень много пользы.

В Луков день старались есть больше лука Pixabay

Приметы на 31 октября

Молочные облака на Луку обещают быстрое похолодание.

Листья с вишни еще не опали – снег долго не ляжет.

На луке много шелухи – зима будет морозной.

31 октября следили за приметами, чтобы предсказать погоду на будущее Pixabay

Что нельзя делать в День святого Луки

Народные суеверия запрещали устраивать сватание и свадьбы на Луку.

Нельзя было одалживать кому-либо воду, хлеб и деньги, а также подсчитывать заготовки на зиму.

В Луков день существует запрет вспоминать умерших и называть их по имени.

Также опасались ставить обувь на стол или стул и сожалеть о потерях.

По поверью, 31 октября нельзя дарить девочкам кукол, – это якобы может привести к бесплодию.

Хвастаться здоровьем в этот день также остерегались.

Молитва святому Луке

О святый угодниче Божий, апостоле Луко! Подвигом добрым подвизався на земли, восприял еси на Небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем святую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

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