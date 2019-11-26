День святого Иоанна Златоуста: что нельзя делать 26 ноября

26 ноября православная церковь празднует День памяти святителя Иоанна Златоуста.

Иоанн Златоуст – архиепископ Константинопольский, живший в 4-5 веках. Как отмечают праздник и что категорически нельзя делать – в материале OBOZREVATEL.

День святого Иоанна Златоуста: история

Иоанн Златоуст – святой, прославленный в лике святителей, учителей и чудотворцев, один из основателей Константинопольского патриархата, патриарх Константинопольский, блестящий оратор.

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский calend.ru

Он был одним из трех Вселенских святителей и учителей наравне со святыми Василием Великим и Григорием Богословом.

Святитель Иоанн известен не только среди верующих христиан – его наследством интересуются и увлекаются даже светские ученые и литераторы, а последние его слова на этом свете: "Слава Богу за все!", сказанные в изгнании и страшных физических муках, стали символом веры и несокрушимости.

Традиции на Златоуста

drevo-info.ru

В День святого Иоанна Златоуста хозяйки начинали лепить вареники с самыми разными начинками, которые благодаря морозу можно было хранить на улице. Вся семья собиралась за лепкой. Эта традиция была еще на Руси и называлась "пельменной" порой.

Кроме того, в День святого Иоанна Златоуста просили у Бога наказания для мздоимцев и лжецов.

Святой Иоанн Златоуст. Мозаика Х в., Софийский собор, Константинополь calend.ru

Молясь Иоанну Златоусту, можно также было просить святого:

о помощи в учебе;

о быстром усвоении знаний;

об исцелении от дефектов речи;

об избавлении от депрессии, переживаний, мыслей о суициде.

Также эта молитва может стать главным помощником для тех, кто работает в сфере науки или средствах массовой информации.

День святого Иоанна Златоуста: запреты

В праздник святого Иоанна Златоуста категорически нельзя было проклинать мошенников, чтобы не прогневить Бога.

Один из запретов в этот день гласил: "Нельзя ругаться на Ивана, иначе Бог никогда молитв не услышит".

День святого Иоанна Златоуста: приметы

В этот день в народе традиционно следили за погодой. Считалось, что со Златоуста зима утверждалась в своих правах: становилось холоднее, мороз становился крепче.

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"Земля погружается в сон до весны".

"Созывает зима на Ивана Златоуста свою свиту – вьюги и метели – и дает холодам наказ: оттепели унять", – так в народе говорили о погоде на Златоуста.

"Вороны каркают – быть оттепели".

"На Златоуста всё поле пусто".

Молитва Иоанну Златоусту

mgirnews.in.ua

"Святой Иоанн, одари нас вразумлением, чтобы распознавать истину. Чтобы знания наши вели нас вперед и облегчали жизнь всех тех, кто нуждается в нашей и твоей помощи. Помоги страдающим избавиться от груза душевного и помыслов недобрых, подари им исцеление, дабы жизнь их стала легкой. Аминь".

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