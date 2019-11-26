День святого Иоанна Златоуста: что нельзя делать 26 ноября

26 ноября православная церковь празднует День памяти святителя Иоанна Златоуста.
Иоанн Златоуст – архиепископ Константинопольский, живший в 4-5 веках. Как отмечают праздник и что категорически нельзя делать – в материале OBOZREVATEL.
День святого Иоанна Златоуста: история
Иоанн Златоуст – святой, прославленный в лике святителей, учителей и чудотворцев, один из основателей Константинопольского патриархата, патриарх Константинопольский, блестящий оратор.
Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский
calend.ru
Он был одним из трех Вселенских святителей и учителей наравне со святыми Василием Великим и Григорием Богословом.
Святитель Иоанн известен не только среди верующих христиан – его наследством интересуются и увлекаются даже светские ученые и литераторы, а последние его слова на этом свете: "Слава Богу за все!", сказанные в изгнании и страшных физических муках, стали символом веры и несокрушимости.
Традиции на Златоуста
drevo-info.ru
В День святого Иоанна Златоуста хозяйки начинали лепить вареники с самыми разными начинками, которые благодаря морозу можно было хранить на улице. Вся семья собиралась за лепкой. Эта традиция была еще на Руси и называлась "пельменной" порой.
Кроме того, в День святого Иоанна Златоуста просили у Бога наказания для мздоимцев и лжецов.
Святой Иоанн Златоуст. Мозаика Х в., Софийский собор, Константинополь
calend.ru
Молясь Иоанну Златоусту, можно также было просить святого:
о помощи в учебе;
о быстром усвоении знаний;
об исцелении от дефектов речи;
об избавлении от депрессии, переживаний, мыслей о суициде.
Также эта молитва может стать главным помощником для тех, кто работает в сфере науки или средствах массовой информации.
День святого Иоанна Златоуста: запреты
В праздник святого Иоанна Златоуста категорически нельзя было проклинать мошенников, чтобы не прогневить Бога.
Один из запретов в этот день гласил: "Нельзя ругаться на Ивана, иначе Бог никогда молитв не услышит".
День святого Иоанна Златоуста: приметы
В этот день в народе традиционно следили за погодой. Считалось, что со Златоуста зима утверждалась в своих правах: становилось холоднее, мороз становился крепче.
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"Земля погружается в сон до весны".
"Созывает зима на Ивана Златоуста свою свиту – вьюги и метели – и дает холодам наказ: оттепели унять", – так в народе говорили о погоде на Златоуста.
"Вороны каркают – быть оттепели".
"На Златоуста всё поле пусто".
Молитва Иоанну Златоусту
mgirnews.in.ua
"Святой Иоанн, одари нас вразумлением, чтобы распознавать истину. Чтобы знания наши вели нас вперед и облегчали жизнь всех тех, кто нуждается в нашей и твоей помощи. Помоги страдающим избавиться от груза душевного и помыслов недобрых, подари им исцеление, дабы жизнь их стала легкой. Аминь".
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