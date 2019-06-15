День Святого Духа 2019: лучшие поздравления и открытки

День Святого Духа в 2019 году в Украине приходится на 17 июня. По церковному календарю он наступает сразу после Пятидесятницы (51-ый день после Пасхи).

Православные искренне верят, что вечером Троицы на землю нисходит Святой Дух, радуя каждую травинку и былинку. В некоторых областях в этот день крестным ходом народ обходит поля. Церковь в этот день чествует Пресвятой и Животворящий Дух, который является единосущным Отцу и Сыну Господу.

Родственники и знакомые поздравляют друг друга с великим днем. OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с интересными стихами и прозой к Дню Святого Духа.

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День Святого Духа 2019 – поздравления в стихах

Духов день пускай всем принесет

Очень много счастья и достатка!

Пусть от бед Господь вас бережет,

Чтобы было все всегда в порядке!

Пусть подарит каждая минута

Всем благословение с небес!

Пусть душа все время верит в чудо,

Ведь так скучно жить нам без чудес!

***

Именинница земля

Духов день встречает,

Пробежаться босиком

В поле приглашает.

Ноги босые росой

Чистою омоет,

И травинка, и цветок

Говорят с тобою.

Наполняет Духов день

Души чистым светом,

Тает колокольный звон

В синеве рассвета.

Божий Дух Животворящий

Землю обнимает,

Счастья, радости я вам

В Духов день желаю.

***

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Сегодня именинница — земля,

Копать, пахать и боронить нельзя,

А лучшем вам пройтись в полях пешком,

Побегать по былинкам босиком!

На землю ведь нисходит Дух Святой,

Он радует народ наш дорогой,

Гуляя по дорожкам из травы!

Так станьте очень счастливы и вы!

***

На землю сходит Дух Святой,

Чтоб мир стал светлый, золотой,

Чтоб в жизнь вошли покой, любовь,

Не проливалась больше кровь.

Храните веру в это в сердце —

Она поможет вам согреться,

В минуты трудностей, печали

Поддержит, чтоб не унывали.

***

Все знают, что Бог — триедин:

Святой Дух, Бог-отец и Бог-сын.

Он с небес наблюдает за нами,

И во всех добрых помыслах с нами.

Дух Святой нас от боли и бед сбережет;

Тем, кто истинно верит — на помощь придет;

Принесет он надежду и радость,

И залечит тяжелую рану.

Да славится имя Господа навека!

И вера в нашей жизни — навсегда.

Пусть с нами будет вечно Святой Дух,

Собою освещая все вокруг.

***

Поздравления на День Святого Духа 2019 в прозе

Сегодня отмечается светлый церковный праздник — Духов День. Святой дух летает над землей, даруя жизнь и наделяя сердца людей любовью, верой и добром. Пусть этот день будет отмечен радостью и светлыми помыслами, все живое наполняется силами и мощью плодородия. Славим землю-именинницу!

***

С Днем Святого Духа нас! Говорят, что вся нечисть, что на земле есть, в этот день испепеляется Святым Духом, что снисходит на землю. Это значит, что сотворенное зло можно победить и превозмочь, какими бы силами оно ни было призвано. Пусть Духов День принесет очищение вам и вашей душе, добавит мира и благодати в вашем доме и, конечно, подарит здоровье вашим близким.

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В Духов день искренне поздравляю и от чистого сердца хочу пожелать света и тепла в доме, радости и счастья в душе, милости и любви в сердце, добрых людей и удачи на пути. Пусть праведными будут мысли и деяния, пусть небеса подарят благодать, крепкую веру и неугасаемую надежду.

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В Духов день от чистого сердца желаю, чтобы берёзовые веточки прогнали из дома все печали и ненастья, чтобы аромат целебных трав наполнил душу счастьем и надеждой, чтобы сырая землица радовала щедрыми урожаями, а близкие люди дарили яркий свет любви.

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День Святого Духа 2019 – яркие открытки

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Как сообщал OBOZREVATEL, католическая Троица немного отличается от православной. В 2019 году она отмечалась 9 июня. Католические священнослужители облачались в белые одеяния и проводили богослужение.

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