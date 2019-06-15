День Святого Духа 2019: лучшие поздравления и открытки

День Святого Духа в 2019 году в Украине приходится на 17 июня. По церковному календарю он наступает сразу после Пятидесятницы (51-ый день после Пасхи).
Православные искренне верят, что вечером Троицы на землю нисходит Святой Дух, радуя каждую травинку и былинку. В некоторых областях в этот день крестным ходом народ обходит поля. Церковь в этот день чествует Пресвятой и Животворящий Дух, который является единосущным Отцу и Сыну Господу.
Родственники и знакомые поздравляют друг друга с великим днем. OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с интересными стихами и прозой к Дню Святого Духа.
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День Святого Духа 2019 – поздравления в стихах
Духов день пускай всем принесет
Очень много счастья и достатка!
Пусть от бед Господь вас бережет,
Чтобы было все всегда в порядке!
Пусть подарит каждая минута
Всем благословение с небес!
Пусть душа все время верит в чудо,
Ведь так скучно жить нам без чудес!
***
Именинница земля
Духов день встречает,
Пробежаться босиком
В поле приглашает.
Ноги босые росой
Чистою омоет,
И травинка, и цветок
Говорят с тобою.
Наполняет Духов день
Души чистым светом,
Тает колокольный звон
В синеве рассвета.
Божий Дух Животворящий
Землю обнимает,
Счастья, радости я вам
В Духов день желаю.
***
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Сегодня именинница — земля,
Копать, пахать и боронить нельзя,
А лучшем вам пройтись в полях пешком,
Побегать по былинкам босиком!
На землю ведь нисходит Дух Святой,
Он радует народ наш дорогой,
Гуляя по дорожкам из травы!
Так станьте очень счастливы и вы!
***
На землю сходит Дух Святой,
Чтоб мир стал светлый, золотой,
Чтоб в жизнь вошли покой, любовь,
Не проливалась больше кровь.
Храните веру в это в сердце —
Она поможет вам согреться,
В минуты трудностей, печали
Поддержит, чтоб не унывали.
***
Все знают, что Бог — триедин:
Святой Дух, Бог-отец и Бог-сын.
Он с небес наблюдает за нами,
И во всех добрых помыслах с нами.
Дух Святой нас от боли и бед сбережет;
Тем, кто истинно верит — на помощь придет;
Принесет он надежду и радость,
И залечит тяжелую рану.
Да славится имя Господа навека!
И вера в нашей жизни — навсегда.
Пусть с нами будет вечно Святой Дух,
Собою освещая все вокруг.
***
Поздравления на День Святого Духа 2019 в прозе
Сегодня отмечается светлый церковный праздник — Духов День. Святой дух летает над землей, даруя жизнь и наделяя сердца людей любовью, верой и добром. Пусть этот день будет отмечен радостью и светлыми помыслами, все живое наполняется силами и мощью плодородия. Славим землю-именинницу!
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С Днем Святого Духа нас! Говорят, что вся нечисть, что на земле есть, в этот день испепеляется Святым Духом, что снисходит на землю. Это значит, что сотворенное зло можно победить и превозмочь, какими бы силами оно ни было призвано. Пусть Духов День принесет очищение вам и вашей душе, добавит мира и благодати в вашем доме и, конечно, подарит здоровье вашим близким.
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В Духов день искренне поздравляю и от чистого сердца хочу пожелать света и тепла в доме, радости и счастья в душе, милости и любви в сердце, добрых людей и удачи на пути. Пусть праведными будут мысли и деяния, пусть небеса подарят благодать, крепкую веру и неугасаемую надежду.
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В Духов день от чистого сердца желаю, чтобы берёзовые веточки прогнали из дома все печали и ненастья, чтобы аромат целебных трав наполнил душу счастьем и надеждой, чтобы сырая землица радовала щедрыми урожаями, а близкие люди дарили яркий свет любви.
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День Святого Духа 2019 – яркие открытки
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Как сообщал OBOZREVATEL, католическая Троица немного отличается от православной. В 2019 году она отмечалась 9 июня. Католические священнослужители облачались в белые одеяния и проводили богослужение.
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