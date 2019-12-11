День святого Андрея: топ-5 популярных гаданий

В ночь на Андрея, с 12 на 13 декабря, девушки и женщины устраивают гадания на суженого или на будущее. И хотя церковь не поощряет подобного, эта традиция является очень древней.

С помощью таких гаданий девушки пытаются узнать имя будущего супруга или даже увидеть его во сне. В связи с грядущим праздником OBOZREVATEL подготовил топ-5 самых популярных гаданий на Андрея.

Гадание на Андрея на имя суженого

nash.live

Чтобы узнать имя суженого, в ночь на Андрея, после полуночи девушка должна выйти на улицу (можно с подругами) и узнать имя первого встречного мужчины любого возраста. Оно и будет именем ее будущего мужа.

Гадание на Андрея на горошинах

Гадание на горошинах или фасолинках проводят после полуночи в ночь на Андрея, 13 декабря. Оно подходит как для незамужних девушек, так и для тех, кто просто хочет узнать свое будущее.

Psy-Magic.org

Для этого гадания нужны горсть фасоли или гороха,тарелка и церковная свеча. Свечу зажигают и ставят ее по правую руку от себя. Не глядя, берут в руку горсть гороха или фасоли и (при гадании на суженого) задают вопрос в голос: "Встречу ли я в новом году любимого?"

Держа в руках горсточку гороха или фасоли, надо сосредоточиться на вопросе или своем заветном желании, а затем опустить горошины в мисочку и по одной выбирать, приговаривая на каждую из них "да", "нет" или "сбудется" "не сбудется". Последняя горошина будет ответом на вопрос.

Tochka.net

Гадание на Андрея: чтобы суженый приснился

Существует гадание, с помощью которого девушки пытаются увидеть своего суженого во сне. Так, для этого перед сном берут деревянный гребень, садятся на кровать и тщательно расчесывают волосы со словами: "Суженый-ряженый, приходи ко мне ночью косы чесать". Произносят это трижды, кладут гребень под подушку и ложатся спать.

charybary.ru

Важно, что с этого момента и до рассвета нельзя ничего говорить. Ночью после гадания должен присниться незнакомец, который предложит расчесать девушке волосы – это и будет ее будущий избранник.

Гадание на желание на спичках

einsofor.com

Для того чтобы узнать, сбудется ли заветное желание, гадают на спичках. Так, для этого нужно подумать о своем сокровенном желании, затем зажечь две спички и держать их двумя пальцами в вертикальном положении. Если обуглившиеся кончики спичек повернутся друг к другу, желание должно исполнится.

Гадание на Андрея на свечах

kp.ru

Гадание на свечах подойдет, если вы гадаете для кого-то. Для этого нужно подготовить три свечи – оранжевую, зеленую и розовую. Их ставят в ряд и зажигают. Человеку, который хочет узнать свое будущее, завязывают глаза шарфом.

Затем свечи меняют местами, а того, кому гадают, поворачивают вокруг него самого, и просят хорошенько подуть. Предсказание зависит от цвета той свечи, которая погаснет. Если погаснет розовая свеча, это сулит любовные приключения или настоящую любовь, зеленая – богатство, а оранжевая – интерсное путешествие.

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