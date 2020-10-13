День святителя Михаила: что нельзя делать в праздник

Во вторник, 13 октября, православные верующие почитают память святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

В народе праздник также известен как Михаил Соломенный. О том, как он отмечается и что нельзя делать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.

История праздника: кто такой святитель Михаил

Святитель Михаил был родом из Сирии. В 988 году патриарх константинопольский Николай II отправил его в Корсунь крестить князя Владимира. Из Корсуни святитель вместе с Владимиром отправился в Киев, где ниспровергал идолов и обращал в христианство местный народ.

Святому приписывают построение Михайловского Златоверхого монастыря и множества храмов. Он умер в Киеве в 992 году. Мощи святого хранятся в Киево-Печерской лавре.

Святитель Михаил крестил князя Владимира Wikipedia

Традиции в день святителя Михаила

В Киевской Руси в этот день сжигали старую солому из подушек и матрасов, а затем набивали их новой. Также меняли соломенные подстилы на крыльце и в доме.

Считалось: если оставить старую солому – счастье покинет дом, а замена на новую защитит от болезней, порчи и сглаза. Отсюда и название праздника – Михаил Соломенный.

В старину к соломе относились уважительно, говорили, что она вбирает в себя энергию земли и солнца.

На Михаила Соломенного существует специальный обряд купания маленьких детей на пороге дома. По поверью, это защищает их от болезней зимой.

Примета на 13 октября: белка уже сменила шубу – зима будет мягкой Pixabay

Что нельзя делать 13 октября

Ссориться, ругаться, злиться, спорить, допускать отрицательные эмоции.

Ходить в гости или принимать гостей у себя: по примете, это к ссоре и даже распаду семьи.

Принимать подарки от посторонних людей: суеверие гласит, что через них можно получить болезни и неудачи.

Лениться. Считается, что на святителя Михаила стоит усердно работать – тогда вам будет благоволить судьба.

Приметы на 13 октября

Поздний гриб – поздний снег.

Если в этот день снег упадет, зима не скоро настанет.

Если до середины октября не осыпалась с берез листья, то снег ляжет поздно.

Если белка уже сменила шубу, то зима будет мягкой.

Молитва святителю Михаилу

При помощи этой молитвы можно просить святого о покровительстве Киеву, утешении в скорбях и печалях.

Святый великий и преславный архипастырю и отче нaш Михаиле, страны Русския первопрестольниче и просветителю, всех же племен христианских благонадежный пред Богом ходатаю, тебе припадающе молимся: помози нам быти твоея к Богу любве подражателем, ею же в земнем животе твоем преисполнен был еси. Просвети умы и сердца наша светом Божественнаго учения. Научи нас тебе последовати верно и заповеди Господни усердно творити, да явимся чада твоя не именем токмо, но и всем житием, тако познаемся. Молися, равноапостольно иерарше, о Церкви русской, о граде твоем и обители, в ней же нетленно мощи твоя святыя почивают, и о всем Отечестве нашем, призри милостивно на вся верныя твоя чтители, помощи твоея ищущия: буди всем в болезнех целитель, в скорбех и печалех утешитель, в бедах и нуждах помощник, в час же смертный заступник и покровитель, да твоею помощию сподобимся и мы грешнии спасение получити и Царствие Христово наследовати. Ей, святителю Христов, аще восхощеши можеши помощи нам, да на помощь твою уповаюше, прославим Дивнаго во святых Своих Бога Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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