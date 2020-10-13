День святителя Михаила: что нельзя делать в праздник

Во вторник, 13 октября, православные верующие почитают память святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

В народе праздник также известен как Михаил Соломенный. О том, как он отмечается и что нельзя делать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.

История праздника: кто такой святитель Михаил

Святитель Михаил был родом из Сирии. В 988 году патриарх константинопольский Николай II отправил его в Корсунь крестить князя Владимира. Из Корсуни святитель вместе с Владимиром отправился в Киев, где ниспровергал идолов и обращал в христианство местный народ.

Святому приписывают построение Михайловского Златоверхого монастыря и множества храмов. Он умер в Киеве в 992 году. Мощи святого хранятся в Киево-Печерской лавре.

Традиции в день святителя Михаила

В Киевской Руси в этот день сжигали старую солому из подушек и матрасов, а затем набивали их новой. Также меняли соломенные подстилы на крыльце и в доме.

Считалось: если оставить старую солому – счастье покинет дом, а замена на новую защитит от болезней, порчи и сглаза. Отсюда и название праздника – Михаил Соломенный.

В старину к соломе относились уважительно, говорили, что она вбирает в себя энергию земли и солнца.

На Михаила Соломенного существует специальный обряд купания маленьких детей на пороге дома. По поверью, это защищает их от болезней зимой.

Что нельзя делать 13 октября

Ссориться, ругаться, злиться, спорить, допускать отрицательные эмоции.

Ходить в гости или принимать гостей у себя: по примете, это к ссоре и даже распаду семьи.

Принимать подарки от посторонних людей: суеверие гласит, что через них можно получить болезни и неудачи.

Лениться. Считается, что на святителя Михаила стоит усердно работать – тогда вам будет благоволить судьба.

Приметы на 13 октября

Поздний гриб – поздний снег.

Если в этот день снег упадет, зима не скоро настанет.

Если до середины октября не осыпалась с берез листья, то снег ляжет поздно.

Если белка уже сменила шубу, то зима будет мягкой.

Молитва святителю Михаилу

При помощи этой молитвы можно просить святого о покровительстве Киеву, утешении в скорбях и печалях.

Святый великий и преславный архипастырю и отче нaш Михаиле, страны Русския первопрестольниче и просветителю, всех же племен христианских благонадежный пред Богом ходатаю, тебе припадающе молимся: помози нам быти твоея к Богу любве подражателем, ею же в земнем животе твоем преисполнен был еси. Просвети умы и сердца наша светом Божественнаго учения. Научи нас тебе последовати верно и заповеди Господни усердно творити, да явимся чада твоя не именем токмо, но и всем житием, тако познаемся. Молися, равноапостольно иерарше, о Церкви русской, о граде твоем и обители, в ней же нетленно мощи твоя святыя почивают, и о всем Отечестве нашем, призри милостивно на вся верныя твоя чтители, помощи твоея ищущия: буди всем в болезнех целитель, в скорбех и печалех утешитель, в бедах и нуждах помощник, в час же смертный заступник и покровитель, да твоею помощию сподобимся и мы грешнии спасение получити и Царствие Христово наследовати. Ей, святителю Христов, аще восхощеши можеши помощи нам, да на помощь твою уповаюше, прославим Дивнаго во святых Своих Бога Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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