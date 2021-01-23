День святителя Григория: что нельзя делать в праздник

В субботу, 23 января, православная церковь чтит память святителя Григория Нисского – одного из Отцов и Учителей Церкви.

В народе праздник известен как Григорий Летоуказатель, или Григорьев день. Считалось, что по приметам в этот день можно определить, каким будет лето. О главных традициях, истории и запретах Дня Григория читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Кто такой Григорий Нисский

Святитель Григорий, епископ города Ниссы, жил в 335-394 годах в Каппадокии (сейчас – территория Турции). Он вошел в историю как богослов и философ, один из Отцов и Учителей Церкви.

Так, святитель Григорий относится к трем великим "каппадокийцам" – вместе со своим старшим братом Василием Великим и близким другом Григорием Богословом. В 372 году Василий Великий рукоположил его в епископы города Ниссы.

Своими трудами святитель Григорий внес существенный вклад в учение о Троице и Никейский Символ веры, согласно которому Бог Сын единосущен Богу Отцу.

Григорий Нисский дожил до глубокой старости и умер после Второго Вселенского собора, осудившего арианскую ересь.

Святитель Григорий Нисский жил в 335-394 годах в Каппадокии azbyka.ru

Григорий Летоуказатель: традиции

В Григорьев день наши предки начинали подготовку к весенним работам, перебирали зерно на посев, проверяли инвентарь.

Существовал обычай 24 января обращаться к стоговому духу, который, согласно поверью, жил в стогах сена. Люди старались задобрить его, чтобы он не подпустил грызунов к припасам: отправлялись в поле, кланялись у стогов, благодарили за работу и в качестве угощения оставляли каравай.

Хозяйки на Григория старались подавать к столу мясные блюда – это считалось доброй приметой, сулившей крепкое здоровье на целый год.

В Григорьев день люди начинали подготовку к весенним работам Pixabay

Приметы 23 января

На стога опустился иней – лето будет прохладным и дождливым.

Ясная погода – лето будет сухим и жарким.

Много снега – к хорошему урожаю хлеба.

Ветер с юга – к частым грозам в июне.

Сухой снег – к сухому лету.

Небо синее, безоблачное – к ранней весне.

Сны на 23 января толковали по-особенному: если человеку приснился кузница или кузнец – он сорвет здоровье на работе; Солнце, звезды, Луна – проживет сто лет; купаться – к неурядицам в делах.

Хороший сон должен сбыться через две недели, плохой – через год.

Самые правдивые сны снятся тем, кто родился в этот день.

Человек, рожденный 23 января, имеет крепкое здоровье и сильный характер.

Что нельзя делать в день святителя Григория

Выносить мусор и золу из дома, чтобы не выбросить с ними свое счастье.

Ругаться с окружающими, злиться, злословить.

Хвастать деньгами – чтобы без них не остаться.

Жаловаться на здоровье – иначе можно навлечь настоящие болезни.

Мыть посуду в гостях. Считается, что тот, кто это делает, навредит своей судьбе и хозяевам – между ними будут ссоры.

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