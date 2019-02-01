День сурка: история и особенности праздника

Ежегодно 2 февраля во многих странах мира отмечают традиционный праздник – День сурка. В этот день люди наблюдают за животным, которое вылезает из своей норки и предсказывает, как скоро наступит весна.

OBOZREVATEL расскажет читателям про историю и особенности этого праздника в мире.

История гласит, что подобная традиция с сурком была и в Древнем Риме, только там роль своеобразного метеоролога играл еж. В США с 1886 года День сурка является официальным праздником. Считается, что Пенсильванские голландцы – переселенцы из Германии еще в XVIII веке привезли в страну этот праздник. Только у них предсказателем был барсук. Со временем этот праздник приобрел большую популярность не только в Америке, но и во всем мире.

Самый первый сурок-метеоролог Фил

Самый первый сурок-метеоролог Фил живет на Индюшачьей горке в городке Панксатони в Пенсильвании (США). Этот городок стал известен в мире после комедийного фильма "День сурка". Сюжет картины рассказывает об истории метеоролога, который попал во временную петлю во время ежегодного празднования Дня сурка. Герой вырвался из петли и завоевал внимание любимой женщины только переосмыслив своё отношение к жизни.

Отметим, что дата выбрана не случайно: именно 2 февраля по Григорианскому календарю (или 15-го числа по Юлианскому) отмечается праздник Сретение Господне – день, когда зима, по поверьям, встречается с летом.

В свою очередь, в Украине данный день отмечают уже больше шести лет подряд, хотя традиции предсказывать погоду по поведению животных или птиц чрезвычайно древние.

У нас в стране два сурка-метеоролога: первый по кличке Тимка живет на биологической станции Харьковского национального университета в поселке Гайдары Харьковской области, а второй – галицкий Мишка живет во Львовском детском эколого-натуралистическом центре.

Сурок Тимка ukrafoto.com

Считается, что если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — зима скоро закончится, и в этот год ожидают раннюю весну. А если же 2 февраля наблюдают солнечную погоду, то сурок видит свою тень и прячется обратно в нору — будет еще шесть недель зимы.

Согласно статистике, предсказания, в основном, неправильные. Хотя прогнозы всех сурков далеки от истины, но главное в этом Дне сама традиция и действо.

Ранее OBOZREVATEL подготовил календарь праздников и знаковых дат, который поможет оставаться в курсе самого важного.

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