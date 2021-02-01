День сурка 2021: история и традиции необычного праздника

Ежегодно 2 февраля отмечается День сурка – необычный праздник, который особенно популярен в США и Канаде. В этот день традиционно наблюдают за сурком, вылезшим из своей норы.

По поведению животного пытаются определить, как скоро наступит весна. Подробнее о традициях и истории Дня сурка рассказывает OBOZREVATEL.

По народным приметам, в это время сурок просыпается от зимней спячки и вылезает из своей норы. Ритуал пробуждения зверька привлекает множество людей, которые по его поведению дают прогноз погоды на весну.

Ранним утром сурка вытаскивают из его норки. Если 2 февраля пасмурно, он не видит своей тени и спокойно выходит – признак того, что весна будет ранней. Если же солнечно, животное видит свою тень и прячется назад в нору – зима продлится еще шесть недель. После обряда предсказания в городах проходят праздничные мероприятия и фестивали.

В Древнем Риме предсказывали погоду по поведению ежиков. А в северной Германии в более поздние периоды функцию народного метеоролога выполнял барсук или медведь.

Впервые День сурка официально отметили в 1886 году в США, в городке Панксатони в горах Пенсильвании. 2 февраля там достали из норы сурка по прозвищу Фил, который вскоре стал местной звездой. И хотя сбывались только 40% его предсказаний, на церемонию пробуждения зверька ежегодно съезжалось множество туристов.

Примечательно, что 2 февраля также отмечается Сретение Господне (по григорианскому календарю), которое в народе считается символом встречи зимы и весны. По погоде на Сретение также принято определять время прихода весны: если светит солнце, холода продержатся еще долго.

В настоящее время День сурка празднуют во многих странах мира, включая Украину. Особенную популярность празднику принес выход одноименной американской комедии в 1993 году.

В нашей стране есть свои сурки – предсказатели погоды: харьковский Тимка и львовская Маруся.

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