День студента 2020 в Украине: дата, история и традиции праздника

Во вторник, 17 ноября, в Украине и мире отмечается Международный день студента.

Этот праздник объединяет молодежь всей Земли; во многих странах этот день у студентов является выходным. OBOZREVATEL рассказывает историю Дня студента и как он отмечается.

История праздника

28 октября 1939 года в оккупированной нацистами Праге войска Гитлера разогнали демонстрацию в честь годовщины образования Чехословацкого государства, в которой участвовали студенты и их преподаватели. Во время разгона был тяжело ранен студент-медик Ян Оплетал – 11 ноября он умер. Похороны Яна превратились в акцию протеста против оккупации, в которой приняли участие тысячи людей.

В результате нацисты арестовали десятки демонстрантов, а 17 ноября ранним утром окружили студенческие общежития. Более 1,2 тысячи студентов были арестованы и высланы в концлагерь Заксенхаузен. Девятерых лидеров студенческих организаций казнили в тюрьме.

Через два года, в 1941-м, в Лондоне состоялась Международная встреча студентов против нацизма, во время которой чехословацкий коммунист Отто Шлинг выдвинул предложение ежегодно 17 ноября отмечать День студента в честь погибших.

День Студента сегодня отмечается как жизнеутверждающий праздник молодости Unsplash

Традиции в День студента

В настоящее время День Студента отмечается как жизнеутверждающий праздник молодости. В этот день по всему миру проходят массовые празднования: концерты, вечеринки, дискотеки в университетах и в общежитиях, а также различные официальные мероприятия в вузах.

Также в День студента принято организовывать разнообразные конференции и семинары на тему развития студенческого самоуправления. Однако в условиях локдауна, который введен во многих странах мира из-за пандемии коронавируса, празднование в 2020 году будет значительно ограничено.

В Украине День студента отмечается два раза в год: кроме ноябрьской даты, праздник также проводится в Татьянин день 25 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России студенту для дистанционной учебы приходится лезть на дерево, чтобы поймать интернет и выйти в Zoom. В связи с этим парень записал обращение к губернатору области.