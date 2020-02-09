Международный день стоматолога: поздравления с праздником

День стоматолога во всем мире отмечается 9 февраля. В этот день католики чтут память святой Аполлонии, в честь которой и была выбрана эта дата.

По легенде, язычники пытали Аполлонию, вырвали ей все зубы и угрожали сжечь заживо, требуя отречься от христианской веры, но святая предпочла сама прыгнуть в огонь. С тех пор бытует поверье, что если помолиться ей, то зубная боль исчезнет. Поэтому Аполлонию выбрали своей покровительницей стоматологи и в ее день отмечают свой профессиональный праздник. А лучшие поздравления с Днем стоматолога собрал OBOZREVATEL.

Международный день стоматолога

День стоматолога – поздравления в стихах

Если зуб вдруг заболел,

Флюс проклятый одолел,

Этот доктор вмиг поможет,

Все усилия приложит.

Кариес он победит,

Вылечит парадонтит,

Камень вредный уберет,

Зуб от гибели спасет.

Стоматолог, врач от бога,

Мы тебе желаем много

Счастья, здравия, любви

И доходы чтоб росли.

***

Сияй голливудской улыбкой,

Сияй чистотою халата.

Пусть будет работа не пыткой,

Достойной пусть будет зарплата.

Хороших тебе пациентов,

Улыбок, цветов, комплиментов!

***

Пусть довольны будут люди,

Словно звёзды в Голливуде,

Что их зубы залечил отлично,

Ярко, классно, симпатично!

Продолжай свой путь наверх,

Без преград, и без помех.

Стоматолог ты шикарный,

Самый лучший, благодарный!

Международный день стоматолога

День стоматолога – поздравления в прозе

Поздравляю с Международным днём стоматолога и желаю больших возможностей и перспектив, стабильного блага и процветания, отменной и качественной работы, несомненного уважения и почитания, высоких доходов и личных достижений в деятельности, светлой любви и настоящего счастья.

***

Поздравляю Вас с профессиональным праздником, дорогие и уважаемые врачи-стоматологи! Спасибо Вам за благородную и важную работу — дарить миру красивые, сияющие, улыбки людей! Пусть Ваша жизнь будет всегда наполнена позитивом, благодарностью клиентов, здоровья вам и удачи, мира и благополучия!

***

Поздравляю с Международным днём стоматолога и от души желаю счастливой улыбки на лице, крепкой хватки, как у акулы, за свою удачу, возможность, за свой успех. Дари людям здоровье "на все 32" и получай взамен благодарность, признание, радость. Желаю великолепных результатов в работе и благополучия на жизненном пути.

День стоматолога – открытки

День стоматолога

День стоматолога

День стоматолога

День стоматолога

День дантиста

День дантиста

День дантиста

День дантиста

День дантиста

День стоматолога – видео-поздравления

Ранее OBOZREVATEL составил список основных проблем современной стоматологии. Эта медицинская отрасль переживает самый настоящий кризис.

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