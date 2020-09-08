День солидарности журналистов: лучшие поздравления, смс и открытки
Во вторник, 8 сентября, отмечается Международный день солидарности журналистов. Праздник был провозглашен в 1958 году по решению IV конгресса Международной организации журналистов. Так, именно в этот день в 1943 году в Берлине был убит фашистами чехословацкий журналист Юлиус Фучик.
Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления с праздником: смс, стихи, открытки и видео.
С Днем солидарности журналистов: смс, стихи и проза
Нових вам злетів! В добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди – на роки!
І хай таланить вам без міри,
Шановні наші земляки!
***
Журналисты
Всего света,
Не сдавайтесь
Вы запретам!
Правду людям
Говорите,
И свободу
Поддержите!
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Журналісти – особливий народ,
Весь час прагнуть пробитися вперед,
Аби першими все знати
І в журналі написати.
Я, вас, колеги, вітаю
Новин гарячих вам бажаю,
Бажаю цікавих тем,
У всіх справах удачі всім!
***
Поздравляю журналистов.
День сегодня важный.
Каждый представитель ваш,
Как боец отважный.
Солидарности желаю
Всей когорте вашей.
Вы четвертой оставайтесь
Властью верной нашей.
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Журналистику называют одной из древнейших профессий. И это, конечно, правильно – человечество на каждом этапе своего развития отличалось неистребимым любопытством и желало узнавать последние новости, причем как можно быстрее. Поздравляем всех, кто трудится на ниве новостей и сенсаций! С праздником!
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У цей день ми бажаємо вам терплячого редактора, вдячного читача, відсутність конкурентів і радості й щастя! Зі святом!
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Поздравляю с Международным днем солидарности журналистов, желаю стабильного успеха и творческого вдохновения, креативности в мыслях и идеях, высоких профессиональных достижений, уважения коллег и любви близких людей.
Картинки и открытки ко Дню солидарности журналистов
Международный день солидарности журналистов: видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист заявил о "прослушке" и обвинил власть.
По материалам: amazingukraine.pro, smartphone.ua, pozdravok.ru.