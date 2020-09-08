День солидарности журналистов: лучшие поздравления, смс и открытки

Международный день солидарности журналистов был провозглашен в 1958 году. Фото: Pixabay

Во вторник, 8 сентября, отмечается Международный день солидарности журналистов. Праздник был провозглашен в 1958 году по решению IV конгресса Международной организации журналистов. Так, именно в этот день в 1943 году в Берлине был убит фашистами чехословацкий журналист Юлиус Фучик.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления с праздником: смс, стихи, открытки и видео.

С Днем солидарности журналистов: смс, стихи и проза

Нових вам злетів! В добрий час!

Хай супроводжують удачі,

Натхнення й сонячність надій

У повсякденності гарячій,

В стрімкій буденності подій.

Всепереможної вам віри!

Довіри й правди – на роки!

І хай таланить вам без міри,

Шановні наші земляки!

***

Журналисты

Всего света,

Не сдавайтесь

Вы запретам!

Правду людям

Говорите,

И свободу

Поддержите!

***

Журналісти – особливий народ,

Весь час прагнуть пробитися вперед,

Аби першими все знати

І в журналі написати.

Я, вас, колеги, вітаю

Новин гарячих вам бажаю,

Бажаю цікавих тем,

У всіх справах удачі всім!

***

Поздравляю журналистов.

День сегодня важный.

Каждый представитель ваш,

Как боец отважный.

Солидарности желаю

Всей когорте вашей.

Вы четвертой оставайтесь

Властью верной нашей.

***

Журналистику называют одной из древнейших профессий. И это, конечно, правильно – человечество на каждом этапе своего развития отличалось неистребимым любопытством и желало узнавать последние новости, причем как можно быстрее. Поздравляем всех, кто трудится на ниве новостей и сенсаций! С праздником!

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У цей день ми бажаємо вам терплячого редактора, вдячного читача, відсутність конкурентів і радості й щастя! Зі святом!

***

Поздравляю с Международным днем солидарности журналистов, желаю стабильного успеха и творческого вдохновения, креативности в мыслях и идеях, высоких профессиональных достижений, уважения коллег и любви близких людей.

Картинки и открытки ко Дню солидарности журналистов

С Днем солидарности журналистов 2020: картинка

Поздравление с Днем солидарности журналистов: открытка

Международный день солидарности журналистов: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист заявил о "прослушке" и обвинил власть.

По материалам: amazingukraine.pro, smartphone.ua, pozdravok.ru.

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