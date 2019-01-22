День соборности Украины: поздравления и открытки

Во вторник, 22 января, украинцы будут отмечать День соборности — официальный государственный праздник, который был установлен в 1999 году в честь факта объединения Приднепровской и Западной Украины в единое государство.
В этот день стало традицией проводить различные мероприятия, показывающие единство людей и целостность всей страны. OBOZREVATEL подготовил для читателей подборку поздравлений и открыток.
Отметим, что в этом году День соборности и свободы в Украине отмечает двойной юбилей:
100-летие событий, которым посвящен праздник;
20-летие установления самого торжества в нашем государстве.
Открытка
kherson.net.ua
В светлый день Соборной Украины
Не беда январская метель,
Весь народ собрался воедино
В честь объединения земель.
Открытка
reau.edu.ua
День соборности отметит
Украинский весь народ,
Каждый украинец счастье
В этот праздник пусть найдет,
Вспомним мы сегодня вместе
Про единство всей страны,
Мир царит пусть в Украине,
И не будет пусть войны!
Открытка
bipbap.ru
22 января мы празднуем День соборности Украины — день, символизирующий единство земель Украины. Всем жителям страны шлем свои поздравления и пожелания каждому из нас сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и спокойствие, любовь и взаимопонимание. Мы верим в наше светлое будущее и будем содействовать развитию и процветанию любимой страны.
Открытка
bipbap.ru
Открытка
bipbap.ru
День соборности сегодня
В нашей славной Украине.
Я желаю, чтобы были
Мы сплочены и едины.
Процветает пусть держава,
Счастлив будет пусть народ,
Каждый новый год достаток
И удачу нам несет.
Открытка
ocevum.pl.ua
Открытка
ocevum.pl.ua
Открытка
mediarnbo.org
Открытка
ukr.media
Открытка
lanet.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, помимо традиционных праздников, в январе также отмечают необычные и интересные дни, которые отличились чем-то оригинальным: Международный день "спасибо", Международный день объятий и Международный день без интернета.
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