День соборности Украины: поздравления и открытки

Во вторник, 22 января, украинцы будут отмечать День соборности — официальный государственный праздник, который был установлен в 1999 году в честь факта объединения Приднепровской и Западной Украины в единое государство.

В этот день стало традицией проводить различные мероприятия, показывающие единство людей и целостность всей страны. OBOZREVATEL подготовил для читателей подборку поздравлений и открыток.

Отметим, что в этом году День соборности и свободы в Украине отмечает двойной юбилей:

100-летие событий, которым посвящен праздник; 20-летие установления самого торжества в нашем государстве.

Открытка kherson.net.ua

В светлый день Соборной Украины

Не беда январская метель,

Весь народ собрался воедино

В честь объединения земель.

Открытка reau.edu.ua

День соборности отметит

Украинский весь народ,

Каждый украинец счастье

В этот праздник пусть найдет,

Вспомним мы сегодня вместе

Про единство всей страны,

Мир царит пусть в Украине,

И не будет пусть войны!

Открытка bipbap.ru

22 января мы празднуем День соборности Украины — день, символизирующий единство земель Украины. Всем жителям страны шлем свои поздравления и пожелания каждому из нас сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и спокойствие, любовь и взаимопонимание. Мы верим в наше светлое будущее и будем содействовать развитию и процветанию любимой страны.

Открытка bipbap.ru

Открытка bipbap.ru

День соборности сегодня

В нашей славной Украине.

Я желаю, чтобы были

Мы сплочены и едины.

Процветает пусть держава,

Счастлив будет пусть народ,

Каждый новый год достаток

И удачу нам несет.

Открытка ocevum.pl.ua

Открытка ocevum.pl.ua

Открытка mediarnbo.org

Открытка ukr.media

Открытка lanet.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, помимо традиционных праздников, в январе также отмечают необычные и интересные дни, которые отличились чем-то оригинальным: Международный день "спасибо", Международный день объятий и Международный день без интернета.

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