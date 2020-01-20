День соборности Украины: история, традиции и как отмечают праздник

22 января в Украине отмечается День соборности. Праздник приурочен к Акту объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в 1919 году.

В 2020 году исполняется 101 год со дня, когда Украина объединилась после нескольких веков существования раздельно. Пусть в тот раз и не надолго.

День соборности: что это за праздник

22 января 1919 года на Софийской площади Киева собралось массовое вече, на котором был обнародован документ об объединении УНР и ЗУНР.

Это значило, что два государства, которые ранее находились в составе Российской и Австро-Венгерской империй становились единым целым.

Объединение в Станиславе (современный Ивано-Франковск)

Однако реального объединения двух государств так и не случилось. Фактически, заодно действовали только армии, да и то в ограниченном объеме.

Полковник Украинских сечевых стрельцов Евгений Коновалец

Сначала представители Галицкой армии подписали мирный договор с Белым движением, не спросив мнения руководства УНР. А затем глава Директории УНР Симон Петлюра начал переговоры с Польшей, что Западная часть Украины посчитала предательством.

Провозглашение Акта Объединения в Киеве

В конце 1919 года президент ЗУНР Евгений Петрушевич деанонсировал эти соглашения. Однако в историю этот эпизод вошел как первый шаг к объединению народа Украины.

Традиции празднования Дня Соборности

На государственном уровне День Соборности начал отмечаться только в конце 90-х, однако в историю Украины вошел эпизод, который случился в 1990-м году.

День Соборности в 1990 году

День Соборности в 1990 году

День Соборности в 1990 году

21 января украинцы встали в "живую цепь" от Киева до Львова, придав дополнительный импульс патриотическому движению, которое набирало обороты в канун развала СССР. В 2000-е годы такие "живые цепи" стали традицией в разных уголках Украины.

День Соборности в наши дни

День Соборности в наши дни

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