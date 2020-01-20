День соборности Украины: история, традиции и как отмечают праздник

22 января в Украине отмечается День соборности. Праздник приурочен к Акту объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в 1919 году.
В 2020 году исполняется 101 год со дня, когда Украина объединилась после нескольких веков существования раздельно. Пусть в тот раз и не надолго.
День соборности: что это за праздник
22 января 1919 года на Софийской площади Киева собралось массовое вече, на котором был обнародован документ об объединении УНР и ЗУНР.
Это значило, что два государства, которые ранее находились в составе Российской и Австро-Венгерской империй становились единым целым.
Объединение в Станиславе (современный Ивано-Франковск)
Однако реального объединения двух государств так и не случилось. Фактически, заодно действовали только армии, да и то в ограниченном объеме.
Полковник Украинских сечевых стрельцов Евгений Коновалец
Сначала представители Галицкой армии подписали мирный договор с Белым движением, не спросив мнения руководства УНР. А затем глава Директории УНР Симон Петлюра начал переговоры с Польшей, что Западная часть Украины посчитала предательством.
Провозглашение Акта Объединения в Киеве
В конце 1919 года президент ЗУНР Евгений Петрушевич деанонсировал эти соглашения. Однако в историю этот эпизод вошел как первый шаг к объединению народа Украины.
Традиции празднования Дня Соборности
На государственном уровне День Соборности начал отмечаться только в конце 90-х, однако в историю Украины вошел эпизод, который случился в 1990-м году.
День Соборности в 1990 году
День Соборности в 1990 году
День Соборности в 1990 году
21 января украинцы встали в "живую цепь" от Киева до Львова, придав дополнительный импульс патриотическому движению, которое набирало обороты в канун развала СССР. В 2000-е годы такие "живые цепи" стали традицией в разных уголках Украины.
День Соборности в наши дни
День Соборности в наши дни
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