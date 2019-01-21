День Соборности Украины: что это за праздник

22 января в Украине отмечают День Соборности. Празднуют его в годовщину провозглашения Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской Народной республики 1919 года.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать об истории этого праздника.

Politeka

В январе 1918 года была создана Украинская Народная Республика (УНР), а на тех территориях, которые входили в состав Австро-Венгерской империи, образовалась Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР). Уже в декабре этого же года два этих государства подписали договор об объединении.

Акт Злуки wikipedia.org

Карта Украинской республики, представленная украинской делегацией на Парижской мирной конференции, 1919 год

22 января 1919 года этот договор, вошедший в историю как Акт злуки – акт объединения украинских земель, обнародовали в Киеве на Софийской площади.

Тогда, на одной из главных площадей столицы Украины прозвучали такие слова: "Отныне сливаются в одно веками отделены друг от друга части Украины — Галичина, Буковина, Закарпатье и приднепровская Украина — в одну Большую Украину. Наполнились исконные мечты, для которых жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть только одна независимая Украинская Народная Республика. Отныне украинский народ, освобожденный могучим порывом своих собственных сил, имеет возможность объединить все усилия своих сыновей для создания нераздельного независимого Украинского Государства на добро и счастье украинского народа".

После торжественного провозглашения воссоединения на Софийской площади состоялся молебен, а затем — военный парад.

Торжественное провозглашение Акта Объединения УНР и ЗУНР на Софийской площади в Киеве. 22 января 1919 года tsdkffa.archives.gov.ua

Официальный государственный статус "День Соборности Украины" получил в 1999 году.

На сегодня День Соборности принято отмечать созданием "живой цепи". В 1990 году в акции приняли участие почти полмиллиона человек, которые взялись за руки и объединили Ивано-Франковск, Львов и Киев.

Живая цепь tsdkffa.archives.gov.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2018 году в Киеве активисты объединились в живую цепь единения ко Дню соборности Украины. Участники акции собрались на мосту Патона, объединив таким образом левый и правый берега Днепра, и Украину в целом.

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